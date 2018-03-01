Хотите продать часы? Стоит обратиться в специальный ломбард

У любого человека может возникнуть непредвиденная ситуация, когда срочно требуется определенная сумма. Сегодня для этого можно использовать услуги различных компаний, которые дают денежные средства под залог чего-либо. И одной из самых популярных сегодня является услуга, которую оказывает часовой ломбард. Вполне естественно, что раз есть спрос, то существует и предложение на него. В этой сфере бизнеса можно встретить громаднейшее количество разнообразных вариантов.

Достоинства часового ломбарда

Возможность быстро и за выгодную цену продать часы для многих людей является отличным решением возникшей проблемы. К главным преимуществам специализированного ломбарда можно отнести:

возможность быстро получить нужную сумму денег;

отсутствие длительного документального оформления. Если для того, чтобы получить кредит в банке, необходимо долго собирать документы, при обращении в ломбард потребуется только паспорт;

возможность получить изделие обратно. Если нет желания расставаться с дорогим аксессуаром, но требуются деньги, то можно сдать часы, а позже, когда финансовые трудности закончатся, можно вернуть их обратно.

Выгодные условия в ломбарде часов

Если вы приняли решение продать часы, то на сегодняшний день выгодные условия работы часового ломбарда дали возможность многим людям лично убедиться в его преимуществе. Во многом высокая популярность обусловлена тем, что в оценке изделия принимают участие высококлассные специалисты, обладающие большим опытом работы и необходимыми знаниями. Любые швейцарские часы будут оценены профессионально и объективно, а значит по достоинству. К тому же ломбард «Премиум» гарантирует низкую процентную ставку. Среди основных достоинств сотрудничества с ним можно выделить:

законность сделок;

быструю выдачу оговоренной суммы;

удобный режим работы;

профессиональные консультации специалистов, имеющих значительный опыт работы в этой сфере.

Для тех, кто хочет продать свои часы, очень важной является их правильная оценка. Чем дольше аксессуаром пользовались, тем меньше будет сумма выплаты. Немаловажное значение при оценке уделяется также степени изношенности, модели и марке изделия. Узнать точную стоимость удастся после общения со штатными оценщиками. Выбирайте для себя самые выгодные условия сотрудничества. Результатом вы останетесь довольны.