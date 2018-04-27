Преимущества кредита наличными

Работающему человеку получить крупную денежную сумму не составляет труда – в Беларуси работает множество банков, выдающих ответственным людям кредиты под любые нужды. Единственная сложность – выбор подходящей организации и программы.

С конкретным банком определяется каждый самостоятельно, принимая во внимание следующее:

удобство расположения;

способы погашения займа;

срок возврата и т.д.

А, вот, с программами ситуация обстоит несколько иначе. Многие люди не могут решить вопрос, касающийся того: взять ли им кредит наличными, "пластик" с лимитом или получить ссуду на имеющуюся у них карточку.

В большинстве случаев наиболее выгодным является именно заем, в соответствии с которым банк передает клиенту деньги именно в форме банкнот. Этому есть несколько весомых причин.

Возможность свободно распоряжаться денежными средствами

Наличные деньги хороши тем, что их принимают абсолютно везде на территории РФ. Этого не скажешь, например, о кредитных картах. "Пластиком" с лимитом возможно выгодно рассчитываться исключительно в тех местах, где есть терминалы оплаты. За снятие средств в банкоматах или переводы на другие счета берется большая комиссия, да еще и процентная ставка после совершения указанного действия взлетает до максимума. Этого, конечно, нельзя сказать о кредитах на обычные, дебетовые карточки, но для них характерны другие проблемы.

Во-вторых, в случае использования наличных денег людям, которые не участвуют в процессе товарообмена, очень трудно проверить, куда они тратятся. Мало кто задумывается, но банки собирают и обрабатывают всю информацию о своих клиентах, до которой они только способны дотянуться. Поэтому этим организациям достоверно известно обо всех покупках людей, использующих любой вид "пластика".

И, в-третьих, банки имеют право в любой момент заблокировать счет своего клиента, что приводит к невозможности использования находящихся на нем средств. Да, возможно, деньги впоследствии разморозят, но до этого момента могут пройти месяцы.

Условия использования кредитов наличными

Во многих компаниях займы в форме бумажных банкнот предоставляются несколько на менее выгодных условиях. Но это так выглядит только на бумаге. По факту же часто кредиты наличными оказываются более выгодными, чем даже ссуды на дебетовые карточки. При этом при использовании таких займов не нужно волноваться по поводу блокирования счета или слежки.

Поэтому, если есть возможность, следует выбирать именно займы наличными. Пользоваться ими столь же удобно и просто, как и собственные деньгами.