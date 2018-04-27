Как заработать студенту в интернете?

Подготовка – определение рода деятельности, оплата. Среди множества предложений в интернете стоит выбрать один или два – не хвататься за каждый малоприбыльный проект. Это распыляет внимание студента и отвлекает его от главной задачи – получения образования. Можно найти занятие, которое будет приносить удовольствие и доход. Подход к выбору профессии или подработки должен быть основательно качественным – на пути может быть много мошеннических интернет-структур, которые предлагают: пассивный доход, вложения собственных средств с последующим выводом по схеме депозита или игры, в которых нужно заплатить за то, чтобы вывести заработанное.

Выплаты заработанных денежных средств производятся, в основном, на электронные кошельки. Создание кошелька - бесплатная процедура. Распространённый способ выплаты – Webmoney, но выбор разнообразен – в настройках бирж для работы указаны платёжные системы, с которыми они работают или же заказчик заранее оговаривает способ оплаты – некоторые из них могут переводить оплату на банковскую карту. Для студентов, страна которых территориально не совпадает с рабочей, рекомендованы электронные кошельки. Написание статей – заработок для студента с плюсом развития. Редактирование, написание. Начать нужно с поиска бирж копирайтинга (искать можно по биржам контента) – в интернете их множество. Этот вид беспроигрышен как в финансовом, так и в плане личностного развития, расширения кругозора.

Биржа – посредник между заказчиком и исполнителем – при качественно выполненной работе заработок будет всегда, обмана и мошенничества в этом плане нет. Преимущества бирж - в решении спорных ситуаций с недобросовестным заказчиком. Можно оспорить некоторые моменты, но это в крайнем случае – все приходят на биржу зарабатывать, поэтому обман минимизирован.

Рейтинги, отзывы. Каждый аккаунт имеет рейтинг, о котором говорит его профессиональности, опыте и его намерений касательно долгосрочности сотрудничества. Соответственно, нужно сначала хорошо поработать на рейтинг за невысокую плату – это своего рода стажировка, учёба, при этом оплачиваемая. Выше рейтинг, опыт и добросовестность – выше цена за труд. По отзывам предыдущих исполнителей можно оценить заказчика - насколько понятно было поставлено задание, скорость проверки, прочие нюансы.

Выплаты стабильны. Скорее, будет стоять ограничение по выводу средств – обычно это 250 рублей – абсолютному новичку такую сумму можно заработать за 2-3 дня. По срокам обычно вывод колеблется от 1 до 7 дней. На некоторых можно заказать срочную выплату, но придётся заплатить определённый процент комиссии.

Рерайтер, копирайтер вольны в выборе темы, на которую он будет писать. Первый вариант – ограничиться специализированной темой, статью на которую не составит труда написать за короткий срок. Второй – выбор любой тематики. Для этого нужно использовать множество источников, «войти в тему», разобраться в нюансах. Это расширит кругозор, позволит разбираться в некоторых тематиках – плюсом будет тренировка памяти.

Если студент не вправе выбрать преподавателя, который ему по некоторым причинам не подходит или не нравится – на биржах он волен сам выбирать своего заказчика, клиента. Возможно, это будет разовое задание, возможно, долгосрочное, которое перерастёт после учёбы в основной заработок.