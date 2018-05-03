Правила офисного этикета. Как вести себя на работе.

Без знаний правил офисного этикета вверх по карьерной лестнице в солидной фирме подняться практически нереально. Эти правила можно разделить на общепринятые и негласные. Давайте разбираться вместе с Hotwork. Общепринятый свод правил офисного этикета 1. Приветствие. Это обязательная процедура начала каждого рабочего дня. Причем сотрудники офиса должны здороваться с начальником первыми. В случае же если руководитель зашел в кабинет, где все подчиненные находятся на своих рабочих местах, поздороваться первым обязан он. 2. Рукопожатие. Одно дело если сотрудники офиса обмениваются дружеским рукопожатием между собой, но подобное поведение с начальством может быть расценено как признак плохого тона (панибратства). Деловые переговоры – особый случай. Здесь рукопожатие является обязательным показателем хорошего отношения оппонентов друг к другу. Если же руку для рукопожатия тянет женщина, мужчина должен ответить на него. 3. Знакомство с новым сотрудником или деловым партнером. Согласно правилам делового этикета человека старшего по возрасту/должности представляют младшему сотруднику/партнеру. Если ситуация предполагает знакомство мужчины и женщины, то первым, независимо от возраста и должности, называет свое имя джентльмен. 4. Стук в дверь. В кабинет, в котором находятся более трех человек стучать необязательно. Если, конечно, это не кабинет начальника или зал, в котором в этот момент проходят совещания и переговоры. Войти в помещение без стука, где находятся 1–2 человека, считается дурным тоном. Это основной свод правил офисного этикета, соблюдаемые сотрудниками любой фирмы. Стоит заметить, что в каждом офисе существует еще свой индивидуальный свод правил. Негласные правила 1. Младшие по статусу сотрудники не должны вмешиваться в разговор старших или начальства, пока они сами не предложат ему вступить в дискуссию. 2. Не стоит подшучивать над коллегами или начальством. Риск стать изгоем и прослыть хамом очень велик. 3. Разговоры о личном на работе недопустимы. Хочется посплетничать или поделиться наболевшим – с подругами, пожалуйста. Только не с коллегами и не на работе. То же самое относится к проявлениям эмоций. 4. Не нужно употреблять на обед блюда, которые могут вызвать неприятный запах из-за рта. 5. Запрещается обсуждение с партнерами компании, каких-либо внутренних проблем. Это может сказаться как на отношении руководства фирмы к подчиненному, так и на делах самой компании. 6. Служебный роман или любовная интрижка на работе редко заканчивается хорошо. В лучшем случае можно обзавестись дурной репутацией у коллег и начальства, в худшем – лишиться работы. 7. Традиции компании нужно чтить. Это относится как к внутреннему распорядку (дресс-код, правила, поздравления) так и к праздничным мероприятиям.