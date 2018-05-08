Изготовление и продажа дорожных знаков

Дорожные знаки – важная часть организации дорожного движения. На сегодняшний день конструкции перестали быть ведомством исключительно государственных организаций. В связи с этим на рынке существует большое количество предприятий, которые занимаются производством и продажей конструкций такого плана. Стоит отметить, что в процессе изготовления используются высококачественное сырье и новейшие технологии.

Продажа дорожных знаков на idn500.ru – дело довольно выгодное. Большинство производителей предлагают вниманию заказчиков типовые модели и конструкции уменьшенного размера, которые уже широко используются в крупных городах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. Появление конструкций уменьшенного размера связано с большим количеством изделий на дорогах, которые перекрывают друг друга и делают движение хаотичным и небезопасным.

Производство дорожных знаков осуществляется в соответствии предъявляемыми требованиями ГИБДД. К их числу относятся изготовление знаков в соответствии с ГОСТом относительно внешнего вида конструкций. Поверхность изделий должна быть выполнена из материалов, устойчивых к различным воздействиям окружающей среды. Разумнее остановить выбор на материалах, не подверженных коррозии. Дорожные знаки должны обладать влагостойким и светоотражающим покрытиями. Важно, чтобы информация была доступна для пешеходов и водителей в любое время суток и при любых погодных условиях.

Большинство современных компаний изготавливает дорожные знаки на собственном оборудовании с применением проверенных качественных материалов. Технология изготовления проверена на протяжении длительного периода времени, что дает возможность изготавливать продукцию высокого качества.

Производственные мощности современных предприятий позволяют изготавливать продукцию в течение короткого промежутка времени. Обычно процесс производства занимает два-четыре дня. Многие компании предлагают выполнение срочных заказов. В этом случае процесс изготовления составит всего сутки. При наличии оптовых заказов составляется индивидуальный договор, который определяет сроки выполнения изделий.

Большинство предприятий предлагает выполнение целого пакета услуг. В состав пакета входит разработка проекта, выполнение заказа, регистрация в ГИБДД, доставка и установка изделий. Заказ услуг в комплексе можно считать более выгодным для покупателя, так как можно решить проблемы в комплексе.