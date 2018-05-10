Будущее электромобиля.

Человеку всегда хочется чего - то нового, интересного, а порой и непредсказуемого. В былые времена люди мечтали о создании такого транспорта, чтобы как можно быстрее приехать в гости или на отдых, ибо использовать лошадь и телегу согласитесь не так уж удобно. Прошли тысячелетия, пока изобрели электричество, а временем позже и двигатель, который мог работать от зарядки аккумулятора, то есть от автономного источника электрической энергии. Этот своеобразный прорыв в технологии, человеку удалось сделать в первой половине девятнадцатого века. Потом начали выпускать электромобили, от которых люди были в восторге. Зарядка таких машин в те времена была сложной и дело как такое, до конца не довели. Немного позже наряду с этим, был изобретен двигатель внутреннего сгорания и авто по этой технологии пошли в серийное производство.

Здесь были свои негативные нюансы, ведь цены на нефть в основном все время росли, значит затраты на эксплуатацию авто также. При таком раскладе дела все больше богатели нефтяные магнаты. Всем известно, что в мире неимоверно большое количество легковых авто, не говоря о грузовых фурах. За время использования этого транспорта был сделан колоссальный ущерб окружающей среде, что имело негативное влияние на здоровье человека. В конце двадцатого столетия и в наши дни, стали снова популярными электромобили, как говорится в пословице: новое давно забытое старое. Этот вид транспорта не хуже своих бензиновых предшественников, а намного лучше. Внешний вид каждого из них очень красивый, создатели позаботились о комфорте салона для пассажиров, здесь установлен автопилот для помощи водителю в навигации. Большие мировые автомобильные компании начали в серьез заниматься производством электрических автомобилей.

Автомобильная компания США Тесла Моторс в 2008-ом году создала спортивный электромобиль, Tesla Roadster который имел максимальную скорость наряду с обычным, такого же класса авто. В 2010 году, электромобиль фирмы Venturi Jamais Contente работавший на литий-ионном аккумуляторе был испробован в штате ЮТА и произвел большое впечатление, установив рекорд скорости, четыреста девяносто пять км в час. В том же 2010-ом году в Германии электрическим авто lekker Mobil был сделан пробег на одной зарядке длиной в шестьсот пять километров. Фирма lekker Energie выпустила электрическое авто, которое работает на электрическом двигателе в 55кВт мощности, а зарядка проводится литий - полимерным аккумулятором фирмы DBM Energy. Ведущие специалисты этой компании доводят, что аккумулятор Kolibri» имеет возможность обеспечить ресурсный пробег пятьсот тысяч км. Россия, как и другие государства, заинтересована в выпуске и продаже легковых электромобилей. Первый электромобиль фирмы Mitsubishi i-MiEV начал продаваться в России в октябре две тысячи одиннадцатого года, и за три месяца было продано сорок один авто. Сейчас все ведущие компании мира создают все новые модели электрических авто. В Российской Федерации создана и с большим успехом работает торговая компания Романов Моторс которая может предложить клиенту электрическое авто многих мировых производителей - http://kupitgolfcar.ru/