Современное производство пластмассы

Производство Пластмассы предусматривает процесс впрыскивания расплавленного пластика в определенную литьевую форму. И только при точном изготовлении пресс-формы для литья пластмасс пластиковая деталь, после кристаллизации и застывания расплавленного полимера, приобретает правильную конфигурацию с параметрами высокой точности.

Области применения и перспективы

Вся массовая продукция, используемая в автомобилестроении и судоходстве, от медицинского оборудования до спортивного инвентаря; строительные материалы и электронная техника и т. д. производится с использованием деталей после литья под давлением.

До десяти процентов в ассортименте только галантерейных товаров:

швейная фурнитура;

бижутерия и сувениры;

декоративные изделия.

Основой органического сырья являются синтетические, или природные молекулярные соединения, а на выходе получается достаточно прочный и недорогой материал. Плюс, производство менее трудоемкое, чем в других отраслях. Поэтому современная продукция из пластика (пластмассы) способна стать идеальной альтернативой металлу, стеклу, камню, бетону и дереву (позволит экономить природные ресурсы).

Производственный процесс

Проектирование пресс-форм происходит с помощью трехмерных систем, позволяющих автоматизировать все стадии, состоящие из следующих этапов:

Инженерный анализ и расчет объема; Конструирование изделия; Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением.

Когда вся документация на пресс-форму готова, работа начинается в инструментальном цеху, плиты и детали проходят механическую обработку. Комплектующие собирают в готовую форму, которая состоит из двух частей:

Пуансон – подвижная часть для передачи давления на материал; Матрица – неподвижная, в полости которой формируется наружная часть детали.

Затем каждую тестируют и заносят в каталог изготовителя с указанием типа изделия, для которого она предназначена. Некоторые изделия из пластика имеют символику, в этом случае буквы или цифры гравируются в виде зеркального отражения. После литья на передней части готовой детали появляется надпись.

Параметры, влияющие на цену

Прежде чем задействовать организацию по изготовлению пресс-формы для литья пластмасс, стоит узнать примерную информацию по деньгам. Конечная стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от:

марки стали и типа материала для литья;

габаритов и сложности элементов;

гарантируемого ресурса;

количества гнезд.

Для уменьшения цены исполнителю необходимо спроектировать оптимальную конструкцию, для этого нужно предоставить точные чертежи.

В России это направление на стадии развития, но уже можно найти достойного дистрибьютора европейского или азиатского производителя пресс-форм для литья пластмасс, например, Jonway. Компания с большим опытом и строгим контролем качества.