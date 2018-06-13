В следующем году планируется начало строительства исследовательского комплекса в Новосибирске

В Новосибирске планируется начать строительство исследовательского комплекса уже через год. В нем будут проводиться научные изыскания в таких сферах, как аэрогидродинамика, машиностроение и энергетика. Уже составлены сметы, в которых просчитали бюджет на исследовательские установки, а также какой пластинчатый теплообменник http://teplosibiri.com/catalog/teploobmennoe-oborudovanie будет использован и по какой цене.

Комплекс будет располагаться в Академгородке и обойдется в 15 миллиардов рублей. Такие цифры называет Сергей Головин, который занимает должность директора Института гидродинамики имени М. А. Лаврентьева.

Он предполагает, что уже до 2021 года будут готовы помещения и техника, чтобы запустить комплекс. Стоит отметить, что затраты на строительство очень примерные. Дело в том, что многие научные агрегаты производятся на заказ, поэтому установить точную стоимость затруднительно.

Для чего нужен исследовательский центр?

В создании нового комплекса участвуют сразу несколько крупных научных институтов региона. Они специализируются в механике, гидродинамике, тепловой физике. Лучшие умы присоединятся к научной и прикладной деятельности. В результате планируется создание четырех исследовательских центров:

Геофизической гидродинамики. Аэродинамики. Высокоэнергетичных технологий. Энергетических технологий.

Для их работы планируется возведение аэродинамических труб, позволяющих разрабатывать двигатели для авиапромышленности. С их помощью будут искать решения против обледенения самолетов, экспериментировать со скоростями течения. В частности, ученые хотят достичь более 20 скоростей звука.

Также будут проводиться исследования сферы добычи нефти в трудноизвлекаемых месторождениях. В центре энергетики хотят разрабатывать установки, проверять процессы горения. В этой области давно используются пластинчатые теплообменники фирмы Funke и других марок, разработанные специально для нужд промышленности.

О сложностях проекта

При строительстве комплекса есть немало сложностей, среди которых Головин называет бюрократические проволочки – нужно подготовить огромное количество документации.

Также проблемой является и закупка оборудования. Например, можно купить высокоэффективные теплообменники в компании «Тепло Сибири» для бытовой сферы с доставкой по всей России, но для исследований нужны специфические модели по уникальным чертежам. Сейчас активно ведутся переговоры с различными производителями, поэтому эти сложности скоро будут решены.