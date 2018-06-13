Новый год 2019 с клубом "8 Путешествий": куда поехать?

Куда поехать на Новый год, когда туристические агентства так и пестрят рекламой, ежегодно предлагая разнообразные варианты на любой кошелек? Среди множества заманчивых предложений отдыха на далеких тропических островах и в прекрасных европейских столицах, стоит выделить незаслуженно забытый зимний отдых в такой прекрасной стране как Болгария.

Если вы не хотите оставаться в зимние прездники на родных просторах, выбрав один их новогодних туров по Золотому Кольцу http://888travel.ru/tours/zolotoe-koltso-noviy-god, стоит вспомнить, что Болгария манит своими удивительными пляжными курортами, шикарным историческим и культурным наследием, архитектурой, музеями. Политическая, а также культурная столица страны – это София. Тут сосредоточены основные архитектурные достопримечательности. Среди них выделяется минарет мечети Баши, Минеральная баня, церковь святого Николая, собор Софии, ротонда Свети Георги. Исторический музей размещается на центральной площади города. В нем вы увидите Панагюрский клад, который относится к 6-3-ему столетию до н.э. Такие сокровища обнаружили археологии возле столицы страны, клад являет собою интересную коллекцию золотых чаш, которые декорированы шикарной росписью. Самый старинный город Европы – это Варна. Тут сохранились уникальные исторические постройки. Самая известная постройка – это Варненский некрополь, на его территории в наше время продолжаются археологические раскопки. Бесценные находки предоставлены в Археологическом музее. Исторический центр Болгарии – это Плевна. Местный музей расскажет все о великом боевом прошлом города. Здание, в котором обустроен музей, считается важным объектом, если говорить об истории города. В его стенах встречался Осман-паша и Александр II. На высоком холме тут разбили парк, который назвали в честь Скобелева. Тут также имеется музей, который расскажет посетителям о военных событиях конца 19-го столетия. Античные постройки сохранились в городе Пловдиве. Яркая его достопримечательность – это амфитеатр Филипа II. Его возвели в 4-м столетии. Тут также размещаются руины форума, термы и древние базилики. На центральной площади размещается часовая башня. Ее признали самым древним в своем роде сооружением в Европе. Город Велико-Тырново прославился своими удивительными святынями – это церкви Сорока святых мучеников, Богородицы, также собор Святого Павла и Петра. Такие постройки разработал зодчий Николай Финчев. Он был самоучкой, но в работе сумел превзойти мировых архитекторов. Посетите Морской парк, который размещается в городе Бургасе. Тут установлены интересные памятники, скульптуры.

По материалам: Клуб «Восемь путешествий» - Туры в Карелию, туры по Золотому кольцу России и СНГ, круизы по Европе.