Фестивали еды в Тюмени: вкусно и интересно

В Тюмени набирают популярность гастрономические региональные фестивали. Недавний праздник «Тюменская гигантомания» поразил своими кулинарными шедеврами из омлета в 1.5 м, торта из 3 тысяч блинов, салата «Селедка под шубой» весом 130 кг, пирога длиной 5.5 м из рыбы, огромного пельменя весом 10 кг, колбасы в 4.5 м, гигантского черного бургера. Фестиваль «Пельмени Тюмени» удивил широким выбором авторских пельменей, итальянских равиоли, грузинских хинкали, японских квери, китайских цзяоцзы. Был зафиксирован рекорд России по количеству съеденных пельменей - более 2.5 т. Участники фестиваля «Кашу маслом» предложили гостям вкуснейшую карбонару, пасту ручной работы и фирменное тесто, с которым пицца станет по-настоящему неаполитанской. Теперь туристам и гостям города можно узнать специфику местной кухни, заказав вкусную пиццу в фестивальной Тюмени на дом с бесплатной и выгодной доставкой.
Туристам на заметку
Согласно статистике гастрономический туризм в Тюменской области завоевывает все больше поклонников. Гости города с удовольствием могут отведать новые кушанья:
- аппетитные лепешки пьядины из морепродуктов, печеных помидоров, сыра и традиционного соуса;
- «Ди Полло» – диетическая куриная грудка, ароматный болгарский перец, карри, грибы, нежирный сыр Моцарелла и классический соус;
- закрытые неаполитанские рыбные, мясные, овощные пироги кальцоне;
- итальянские равиоли из мяса, с грибной начинкой, с добавлением бекона, измельченных кедровых орешков, сыра, в сливочном соусе, с базиликом.
Заказав доставку на сайте оригинальной пиццы или другого блюда в Тюмени, вы получите: самое нежное тесто, сочную начинку, свежие ингредиенты и доступные цены.
Заманчивые предложения
Теперь после интересных экскурсий туристы могут заказать доставку любимого блюда в номер отеля, отдохнуть, поделиться впечатлениями, дождаться угощений и сэкономить немного денег:
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- · 10% скидка ожидает каждого при самовывозе;
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