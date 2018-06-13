Фестивали еды в Тюмени: вкусно и интересно

В Тюмени набирают популярность гастрономические региональные фестивали. Недавний праздник «Тюменская гигантомания» поразил своими кулинарными шедеврами из омлета в 1.5 м, торта из 3 тысяч блинов, салата «Селедка под шубой» весом 130 кг, пирога длиной 5.5 м из рыбы, огромного пельменя весом 10 кг, колбасы в 4.5 м, гигантского черного бургера. Фестиваль «Пельмени Тюмени» удивил широким выбором авторских пельменей, итальянских равиоли, грузинских хинкали, японских квери, китайских цзяоцзы. Был зафиксирован рекорд России по количеству съеденных пельменей - более 2.5 т. Участники фестиваля «Кашу маслом» предложили гостям вкуснейшую карбонару, пасту ручной работы и фирменное тесто, с которым пицца станет по-настоящему неаполитанской. Теперь туристам и гостям города можно узнать специфику местной кухни, заказав вкусную пиццу в фестивальной Тюмени на дом с бесплатной и выгодной доставкой.

Туристам на заметку

Согласно статистике гастрономический туризм в Тюменской области завоевывает все больше поклонников. Гости города с удовольствием могут отведать новые кушанья:

аппетитные лепешки пьядины из морепродуктов, печеных помидоров, сыра и традиционного соуса;

«Ди Полло» – диетическая куриная грудка, ароматный болгарский перец, карри, грибы, нежирный сыр Моцарелла и классический соус;

закрытые неаполитанские рыбные, мясные, овощные пироги кальцоне;

итальянские равиоли из мяса, с грибной начинкой, с добавлением бекона, измельченных кедровых орешков, сыра, в сливочном соусе, с базиликом.

Заказав доставку на сайте оригинальной пиццы или другого блюда в Тюмени, вы получите: самое нежное тесто, сочную начинку, свежие ингредиенты и доступные цены.

Заманчивые предложения

Теперь после интересных экскурсий туристы могут заказать доставку любимого блюда в номер отеля, отдохнуть, поделиться впечатлениями, дождаться угощений и сэкономить немного денег:

· заказ вкусной еды от 500 рублей https://tumen.dostavka-perchini.ru/catalog/dostavka-edy/ гарантирует доставку по Тюмени совершенно бесплатно;

· поучаствовав в акции и заказав блюда на 1000 рублей, получите 1 л витаминного брусничного морса в подарок;

· выиграйте бесплатную пиццу – для этого сделайте покупку на 500 рублей и участвуйте в акции «Кодовое слово» или закажите еду на 1300 рублей;

· 10% скидка ожидает каждого при самовывозе;

· именинник при любой сумме заказа получит подарок - десерт «Ассорти Макаронс».

Заказы принимаются с 10 утра, доставка в течение часа.