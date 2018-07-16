Устройство теплицы из поликарбоната на своем участке: тонкости выбора и установки

16-07-2018, 12:22

Выращивать овощи, фрукты, даже ягоды круглый год – цель настоящего огородника. С теплицами из поликарбоната это не только возможно, но и удобно. В них хорошо растут виноград, томаты, огурцы, перец, зелень и многое другое. Единственное условие касается подбора культур в одной теплице. Специалисты настоятельно рекомендуют ограничить для одной конструкции набор растений 2–3 группами. Наиболее удачные комбинации при смешанных посадках:

  • баклажаны и сладкий перец;
  • томаты, кукуруза и пекинская капуста;
  • зелень и виноград.

В каждом случае важно грамотно выбрать конкретную конструкцию. В каталоге крупного производителя есть большой ассортимент типоразмеров и классов поликарбонатных теплиц – всегда можно найти оптимальный вариант.

Пять плюсов поликарбонатных тепличных конструкций

Что дает использование поликарбоната в конструкции теплицы? Топ-5 его положительных свойств:

  • высокая пропускная способность – здесь хорошо растут все солнцелюбивые культуры;
  • прочность и устойчивость к деформациям – поликарбонат можно использовать в ветреных районах;
  • долговечность – срок службы составляет 15–20 лет и более;
  • возможность экспериментировать с формой каркаса как угодно, чтобы «вписать» теплицу даже на очень ограниченной площади участка;
  • устойчивость к действию влаги, плесени, грибка и т. д.

Единственный момент, который может снизить привлекательность поликарбоната, это цена, но при покупке напрямую от производителя и он теряет актуальность. Одно из самых удачных предложений этого рынка по стоимости от компании Воля – наглядное тому подтверждение.

Данная организация занимается производством тепличных конструкций из поликарбоната различных типов и сфер применения. Здесь можно заказать изготовление систем с раздвижными крышами для частного использования на даче или выращивания культур в промышленных объемах.

Выбор конструкции

При выборе тепличной конструкции производитель советует опираться на три фактора:

  • Толщина поликарбонатного листа. Чем она больше, тем выше тепловой эффект. Для теплолюбивых растений и холодных регионов желательно выбирать теплицы с двуслойным покрытием.
  • Цвет облицовки. Он либо подбирается под конкретную культуру, либо должен быть белым для смешанных посадок.
  • Размер конструкции и ее архитектура.

Три условия богатого урожая в теплице из поликарбоната

Если качество, исполнение, типоразмеры изделий – это зона ответственности производителя, которым устраивается распродажа теплиц из поликарбоната, то устройство выбранных конструкций и их обслуживание полностью зависит от самого покупателя. Что здесь нужно учесть?

Во-первых, правила установки изделий. Направление размещения теплицы – с востока на запад. Второй момент – подготовка основания: тепличный каркас желательно ставить на фундамент и закреплять по технологии. Третье условие – регулярная дезинфекция минимум дважды в сезон.

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