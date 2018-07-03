Кредит под залог недвижимости

Вчера, 12:55

Каждому из нас в какой-то момент времени может понадобиться финансовая поддержка. Для кого-то открываются выгодные перспективы в бизнесе при срочном вливании денежных потоков, кто-то стремится получить образование, а для кого-то — это возможность улучшить свои жилищные условия в обозримом будущем. Компания «Драйв Финанс» оказывает финансовую помощь все жителям Украины. Филиалы компании действуют в Одессе и в Киеве. Кредиты под залог недвижимости — идеальный вариант для получения материальной помощи быстро и на комфортных условиях. Деньги в долг под недвижимость в Киеве и Одессе: как получить?

Для получения материальной поддержки в столице Украины или в Одессе, вам нужно подготовить:

  • паспорт гражданина Украины и его супруги/супруга;
  • ИК заемщика и его супруги/супруга;
  • справку из ЖЭКа о прописанных в квартире;
  • документ на право собственности.

Для залога может быть предоставлено недвижимое имущество, которое не арестовано, не является залогом в другой финансовой организации и в которой не прописаны дети до 18 лет. Могут предлагаться следующие виды недвижимости:

  • дом;
  • дача;
  • квартира;
  • участок земли;
  • нежилое помещение: офис, склад, магазин, капитальный гараж.

Наиболее оптимальный вариант — квартира. Очень большие дома или дачи за городом не пользуются популярностью у кредитующих финансовых организациях, так как их сложно реализовать в случае возникновения проблем с выплатой долга. То же касается дачных участков и гаражей. Офисные помещения в центре города — прекрасная возможность получить кредит быстро и на выгодных условиях.

Кредит под залог квартиры в Киеве или Одессе: быстро и выгодно!

Одно из главных условий выгодного и безопасного кредитования — надежный партнер. Компания «Драйв Финанс» предлагает для получения финансовой поддержки следующие условия:

  • время принятия решения — 4 часа;
  • ежемесячная %-ная ставка — от 2.5%;
  • время возврата долга — до года (может продлеваться в индивидуальном порядке);
  • сумма кредита — от 50 тысяч грн. до 5 млн. грн.

Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту. Сумма оценки жилья зависит от многих факторов: размерных параметров, района города, в котором оно расположено, состояния ремонта и инженерных коммуникаций, инфраструктуры района и дома и пр. При предоставлении недвижимого имущества под залог, можно рассчитывать на получение суммы примерно 2/3 от ее рыночной стоимости. Все время кредитования имущество остается в пользовании его владельца. Данное условие регулируется Законодательством Украины.

Надежный партнер — залог выгодного сотрудничества

Выбирая нас в качестве финансового партнера, вы получаете:

  • индивидуальный подход;
  • быструю финансовую помощь — 4 часа;
  • прозрачность сделки;
  • низкую %-ную ставку;
  • отсутствие скрытых комиссий;
  • отсутствие необходимости собирать справки о доходах, искать поручителей, страховать свою жизнь;
  • конфиденциальность сотрудничества.

Мы оказываем финансовую помощь, независимо от вашей кредитной истории. Звоните! Мы уверены, что сможем помочь вам решить финансовые проблемы, какими бы сложными они не были!

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