Создание логотипа для веб-сайта

Создание логотипа в Минске поможет в получении имиджевого продукта, который станет лицом бренда. Уникальный и стильный логотип привлечет внимание потенциального клиента, а также позволит идентифицировать продукцию на рынке. Студия iMedia Solutions предлагает свои профессиональные услуги по разработке фирменных логотипов. Мы гарантируем высокую скорость исполнения заказов, индивидуальный подход и отсутствие различных наценок.

Какие проблемы сумеет решить данная услуга? Главные особенности разработки фирменного логотипа:

поможет отразить основное направление деятельности фирмы;

способствует привлечению активных клиентов;

демонстрация высокого статуса бренда;

повышение узнаваемости компании на рынке.

Разработка дизайна логотипа для сайта компании включает в себя несколько основных шагов:

предварительное консультация с заказчиком, составление брифа;

маркетинговые исследования, включающие в себя оценку логотипов других компаний;

корректировка принятых изменений, согласование проекта с клиентом;

разработка различных концепций в соответствии с основными требованиями;

дополнительная доработка (если потребуется) и сдача готового проекта.

Дополнительные услуги компании

Студия iMedia Solutions поможет вам реализовать полный перечень услуг для скорейшей раскрутки вашего бизнеса:

создание сайтов под ключ, продвижение ресурса в поисковых системах;

разработка фирменного стиля компании;

внедрение готовых решений на базе 1С Битрикс;

разработка мобильных программ и расширений;

интеграция сайта с 1С;

создание баннеров.

Пользователь может оценить следующие особенности совместного сотрудничества:

свыше 15 лет опыта на рынке позволили компании уверенно закрепить свои позиции;

доступная стоимость услуг без дополнительных операций;

индивидуальный подход к каждому клиенту;

юридическая ответственность и четкое согласование сроков;

богатый выбор услуг, который поможет реализовать потребности клиента;

предоставление бесплатных консультаций в случае необходимости;

скидки на комплексные услуги.

Доступные цены на разработку логотипов в Беларуси помогут вам получить качественный продукт. При этом, создание логотипа - довольно ответственная задача, которая требует не только наличия художественного вкуса, но и знания различных маркетинговых ходов, которые помогут в короткие сроки продвинуть ваш ресурс.

Логотип должен быть оригинальным и стильным, так как он должен четко ассоциироваться у потребителя с вашим брендом. Лаконичное исполнение поможет вам донести до своих клиентов тот символ, который вы желаете. Разумеется, что специалисты постараются учесть все ваши пожелания, чтобы реализовать заказ на действительно высоком уровне.

Профессиональные разработчики подготовят бриф, согласуют детали, представят несколько оптимальных решений. Вы сами выбираете то, что вам близко, а мы займемся доработкой и внедрением готового продукта на ваш ресурс. Познакомиться со всеми особенностями сотрудничества поможет виртуальный ресурс.