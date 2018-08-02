Серебряные серьги с жемчугом: какие выбрать и с чем сочетать

Если вы ищете стильное украшение с современным дизайном, но классическим сочетанием материалов, рекомендуем выбрать серебряные серьги с жемчугом здесь. Эта категория ювелирных изделий всегда пользовалась и будет пользоваться популярностью. В каталоге есть решения на любой вкус:

Лаконичные серьги-пусеты только с жемчужинами. Они состоят из основания и красивой капельки — розового, белого, черного или другого цвета.

Пусеты с разными деталями. Например, в качестве основания для сережек может выступать цветок из серебра — с камушками и без них.

Серьги на коротких и длинных застежках. Они могут быть из одного и нескольких видов жемчуга, с камнями, цепочками и другими необычными элементами.

На 925.ua предложен отличный выбор — как для торжественных, так и для самых простых образов.

С чем сочетать серебряные серьги с жемчугом

Если вы хотите приобрести универсальный вариант, который можно сочетать почти со всем, то присмотритесь к простым пусетам на https://925.ua/. Берите небольшой размер вставок, тогда такие украшения можно будет носить и под красивые платья, и под простые ежедневные образы. Не подойдут они только под спортивные вещи, а вот под спорт-шик будут смотреться отлично.

Более нестандартные модели с жемчугом — это все-таки дополнение к женственным образам, будь то платье или красивый костюм. Жемчуг хорошо смотрится с дорогими тканями, особенно с теми, что имеют богатую фактуру — бархат, жаккард, расшитый гипюр. Именно поэтому жемчужные серьги идеальны для свадебных образов. Прекрасно сочетаются они и с атласом либо любой другой тканью, которая не смотрится дешевой.

Хранение и чистка серебра с жемчугом

Если любите изящные украшения, непременно загляните в каталог 925.ua. А если хотите, чтобы они долгое время сохраняли свой первоначальный вид, просто заручитесь несколькими простыми правилами ухода. Так, серебро с жемчугом надо хранить в отдельных ювелирных коробочках или шкатулках с мягкими отделениями. Нежелательно держать рядом несколько пар — для каждой сережки должна быть своя ячейка. Старайтесь исключать контакты с влагой, абразивными и слишком агрессивными веществами. Если серебро имеет покрытие, защищающее его от потемнения, просто время от времени протирайте изделия мягкой фланелевой или замшевой тряпочкой. Когда же металл темнеет, отдавайте его на чистку специалистам.

Серьги с жемчужинами — изделия, которые никогда не будут лишними в любой женской коллекции.