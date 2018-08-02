Мраморные панно на пол и стены

Дорогой натуральный камень издревле использовался для облицовки фасада, оформления интерьера. Некоторые породы мрамора (среди них классический белый) оказались слишком мягки, подвержены воздействию окружающей среды, поэтому применялись исключительно для изобразительного искусства и отделки внутренних помещений. Каменные орнаменты ведут своё происхождение от мозаики античных времен: Спарта, Дельфы, Коринф. Сперва просто мостили пол гравием, затем его стали укладывать в виде узора или сюжетного рисунка. Поначалу использовался любая подходящая порода, но со временем высшие слои общества стали выбирать благородные материалы. Установить панно из мрамора на пол в доме до сих пор считается вопросом репутации, высокого социального положения.

Эскиз

Изделия из мрамора отличаются идеальной шлифовкой, богатой палитрой оттенков. Они как правило светлы (хотя можно выбрать коричневую или черную породу), отражают дневной и искусственный свет, что добавляет помещению объем. Их создание не столько инженерная, сколько художественная задача. Подбор изображения открывает дизайнеру ряд возможностей, а решений множество:

орнамент (можно использовать классический, современный, народные мотивы);

логотип, эмблема или вензель (для фойе штаб-квартиры, особняка владельца или основателя компании, аристократа);

реплика (использование за основу мировых образцов);

авторский эскиз (технологии позволяют воплотить все, вплоть до наивных детских каракулей);

натуральная текстура (мрамор славен хаотичными прожилками, но можно создать симметричный узор, используя нарезку из одной глыбы).

Возможны другие решения. С помощью панно оформляются стены, отдельные элементы конструкции (опоры, лестничные ступени, арки), дно бассейна, но особенно популярны изображения воплощенные под ногами.

Орнамент на полу

Мраморное панно особенно уместно в лобби, центральном холле, прихожей, как частного, так и коммерческого здания. Изображение встречает гостей, клиентов; производит первое впечатление, давая ключ к восприятию всего интерьера, а вместе с ним общего стиля владельцев. Изготовление панно из камня на пол имеет свои нюансы. Покрытие должно быть износостойким, не марким, не скользким. Износостойкость зависит от породы (мелкозернистые виды прочнее), но может быть усилена:

полировкой;

пропиткой особым составом;

термохимической обработкой;

нанесением защитного полимерного слоя.

Компания ООО "Сварок-мастер" предлагает заказать мраморное панно в Москве http://svarokmaster.ru/poly/panno-iz-mramora/ и готова предоставить дизайнера, архитектора, квалифицированных рабочих. Образцы выполненных работ, примеры инженерных решений можно посмотреть на сайте компании.