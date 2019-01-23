Что представляет собой кредит под залог квартиры или дома

В случае если вам срочно необходима определенная денежная сумма (особенно достаточно крупная), может оперативно выручить кредит наличными. Это неплохой выход из сложившейся ситуации. Существуют разные виды кредитования. Один из распространенных – кредит под залог определенных видов недвижимости.
Особенности услуг
Часто люди берут кредит под залог дома или квартиры. У данного вида займа существуют определенные особенности:
- Вид недвижимости. Для этого типа кредитования в качестве залога могут быть приняты квартиры в городе, благоустроенные частные дома. Однако следует знать, что обязательным условием является тот факт, что заемщик, невзирая на тип недвижимости, должен иметь на нее права собственности.
- Необходимую сумму денег можно получить без наличия справки о доходах. Вам не нужно подтверждать собственную возможность выполнения денежных обязательств согласно установленному в договоре сроку. Однако уверенность в том, что точно сможете вернуть деньги в срок, конечно же, не будет лишней. Ведь это в ваших же собственных интересах. Потому что в противном случае существует вполне реальная угроза остаться без прав на квартиру или дом. Если точно уверены, тогда вариант займа под залог недвижимости отлично подойдет в сложившейся ситуации.
- Отсутствие необходимости собирать большое количество документов и искать кого-либо в качестве поручителя.
- Выгодная процентная ставка по кредиту. Этот показатель обычно рассчитывается организацией индивидуально для каждого заемщика. Достаточно низкая ставка объясняется тем, что сам кредитор особенно сильно ничем не рискует.
- Вам будет предоставлена в кредит достаточно крупная сумма денег. Потому что она зависит непосредственно от оценки самой недвижимости. Чем она выше, тем большую денежную сумму вам дадут.
- Сам процесс оформления займа и получение средств не займет слишком много времени. Нужно только оформить заявку на сайте учреждения. Ее могут одобрить непосредственно в день заполнения.
- Доступен займ под залог недвижимости на любые цели, в том числе на личные.
Как видно, получить кредит под залог недвижимости можно достаточно легко, при этом не предоставляя слишком большое количество документов. Очень важно быть уверенными в погашении задолженности. Тогда этот способ будет наиболее подходящим и безопасным, что тоже является немаловажным. Обратите внимание на предоставленную нами информацию.