Что представляет собой кредит под залог квартиры или дома

В случае если вам срочно необходима определенная денежная сумма (особенно достаточно крупная), может оперативно выручить кредит наличными. Это неплохой выход из сложившейся ситуации. Существуют разные виды кредитования. Один из распространенных – кредит под залог определенных видов недвижимости.

Особенности услуг

Часто люди берут кредит под залог дома или квартиры. У данного вида займа существуют определенные особенности:

Вид недвижимости. Для этого типа кредитования в качестве залога могут быть приняты квартиры в городе, благоустроенные частные дома. Однако следует знать, что обязательным условием является тот факт, что заемщик, невзирая на тип недвижимости, должен иметь на нее права собственности.

Необходимую сумму денег можно получить без наличия справки о доходах. Вам не нужно подтверждать собственную возможность выполнения денежных обязательств согласно установленному в договоре сроку. Однако уверенность в том, что точно сможете вернуть деньги в срок, конечно же, не будет лишней. Ведь это в ваших же собственных интересах. Потому что в противном случае существует вполне реальная угроза остаться без прав на квартиру или дом. Если точно уверены, тогда вариант займа под залог недвижимости отлично подойдет в сложившейся ситуации.

Отсутствие необходимости собирать большое количество документов и искать кого-либо в качестве поручителя.

Выгодная процентная ставка по кредиту. Этот показатель обычно рассчитывается организацией индивидуально для каждого заемщика. Достаточно низкая ставка объясняется тем, что сам кредитор особенно сильно ничем не рискует.

Вам будет предоставлена в кредит достаточно крупная сумма денег. Потому что она зависит непосредственно от оценки самой недвижимости. Чем она выше, тем большую денежную сумму вам дадут.

Сам процесс оформления займа и получение средств не займет слишком много времени. Нужно только оформить заявку на сайте учреждения. Ее могут одобрить непосредственно в день заполнения.

Доступен займ под залог недвижимости на любые цели, в том числе на личные.

Как видно, получить кредит под залог недвижимости можно достаточно легко, при этом не предоставляя слишком большое количество документов. Очень важно быть уверенными в погашении задолженности. Тогда этот способ будет наиболее подходящим и безопасным, что тоже является немаловажным. Обратите внимание на предоставленную нами информацию.