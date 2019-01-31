Кадастровая карта: все о земельных участках

Самой выгодной инвестицией является покупка недвижимости. Это те объекты, которые постоянно растут в цене, всегда являются востребованными и без которых никак нельзя обойтись. Покупая объект, нужно узнать о нем не как можно больше – а все! Вся информация нужна для того, чтобы сделка получилась юридически верной и имела силу.

Нередки случаи, когда человек покупает недвижимый объект, а потом оказывается, что не имеет на него никаких прав, потому что по юридическим законам не мог купить его по той или иной причине. Все сделки должны сопровождаться документацией. Если вы сомневаетесь в верности действий, то обязательно обратитесь к специалистам. Вот их точно невозможно обвести вокруг пальца.

Для чего нужна кадастровая карта

Перед тем как вы начнете весь процесс, попробуйте сами разузнать всю информацию о нужном участке. Зайдите на страницу egrp365.ru/map, где находится кадастровая карта, и наберите в поисковой строке название города или региона, далее введите уже адрес подробнее. Например, адрес для города Новосибирска будет таким – https://egrp365.ru/map?kadnum=54:35:000000:30061 или по ссылке https://egrp365.ru/map/?id=g3sS88, а дальше можете уже искать в этом городе конкретный объект.

Все данные, которые можно получить по карте являются достоверными, за информацией тщательно следят. Однако актуальность ее может устареть, а новые данные – не успеть отобразиться. Поэтому данные нужно уточнить в специальных службах. А в карте можно просто посмотреть местоположение, границы, измерить расстояние до соседских объектов. Для этого на сайте есть специальный инструмент – виртуальная линейка.

Сайт egrp365 – настоящая находка для участников сделок недвижимости, он востребованный и практичный ресурс, который во многом облегчает работу Росреестра и помогает обычным гражданам получать нужную информацию.

Что узнать об участке земли

Важным является вопрос о правах на недвижимое имущество. По этой причине для его уточнения запрашивается выписка. Это обязательное условие для большинства сделок. В выписке будут зафиксированы все данные об объекте и его ограничениях, находится ли он под арестом или в залоге, не были ли заявлены на него судебные требования, сколько раз сменялся владелец и при каких обстоятельствах это было, какие документы использовались и тому подобное.

Изучив всю информацию о недвижимости, вы сможете оградить себя от мошенничества, а помощь специалистов сделает вашу сделку безупречной.