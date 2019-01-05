Как получить богатый урожай картофеля

Картофель – питательная и необычайно практичная для выращивания культура. Аграрии со всех континентов выращивают десятки видов этого растения на своей земле, и затем кормят им практически всё население своей страны. В СНГ картофель – это один из основных продуктов питания, а значит изучить способы его грамотного выращивания будет полезно как богатым фермерским хозяйствам, так и владельцам частных участков.

Подготовка

Готовиться к посадке культуры стоит заранее. Желательно подготовить почву, в прямом и переносном смысле, ещё летом. Самая оптимальная идея – это предварительный засев озимой ржи. Мало того, что это практически идеальное удобрение под картофель, так сидерат ещё и прекрасно разрыхляет почву.

Весной посевы ржи необходимо перекопать и заделать в почву. Для решения этой задачи лучше всего подойдёт культиватор. Чем он технологичнее и чем лучше его состояние, тем равномернее и качественнее будет последующая заделка семян.

Не стоит забывать и о подготовке семян. Сразу же после уборки летнего урожая стоит отобрать корнеплоды среднего размера для их последующей посадки в будущий сезон. Естественно в подготовку входит проращивание картофеля. Лучше всего это делать в специальном хранилище, но в для владельца частного участка подойдёт и простое хорошо освещённое и тёплое помещение. Помещать заготовленные корнеплоды в хранилище нужно за 2-3 недели до посева.

Уход за растением

Естественно получение достойного урожая невозможно без качественного и внимательного ухода за растениями. Здесь особенно помогает такая простая операция, как окучивание. Однако не стоит думать, что окучивать растения необходимо всегда без всяких исключений. Необходимость в окучивании напрямую зависит от климатических и погодных условий.

Если окучить картофель в жаркий сезон, когда было палящее невыносимое лето, то плоды буквально испекутся прямо в земле. Если поливов будет недостаточно, из-за чрезмерной сухости и большой процент урожая будет загублен.

Важно научиться понимать, когда окучивание принесёт пользу (а иногда это может быть +30% к урожаю), а когда стоит обойтись лёгким рыхлением для устранения верхней корки. Давайте корням дышать и достаточное количество влаги, но как только подступает жара, заморозки или другие причины “подсыхания” почвы, не вмешивайтесь. При внимательном подходе и заботе о посевах урожай обещает быть соответствующим вашим стараниям.

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