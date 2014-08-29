Получение банковской гарантии на выгодных условиях: где найти исчерпывающие сведения

Банковская гарантия – обещание, выданное в письменной форме. В нем банк гарантирует, что заплатит другому банку или юридическому лицу, по договору или кредиту за третью сторону в том случае, если она не выполнит ранее взятые на себя обязательства. Термин «банковская гарантия» встречается в отечественном законодательстве, являясь эффективным инструментом для контрагентов. Упомянутая опция не без интересна самим банкам. Кредитно-финансовые учреждения получают возможность дополнительно заработать. Взамен на гарантию исполнения обязательств третьей стороной, банк получает определенную сумму. Условия оговаривают на этапе заключения договора. Перед тем как его подписать, нужно побывать в нескольких банках. Условия отличаются существенно, поэтому спешить не стоит. Второй вариант развития событий – воспользоваться online-сервисом. Здесь собрана вся информация, которую постоянно актуализируют.

Перечень банков и условия предоставления гарантии

Специализированный портал предоставляет сведения по региональным и федеральным банкам. Достаточно сделать несколько кликов, чтобы узнать нужные факты. Деловым людям больше не нужно тратить время на сбор и сопоставление информации. Достаточно указать требуемые параметры, чтобы поисковая система https://avansa.ru/bank/ отобразила результат в течение нескольких секунд. Поиск возможен на основании следующих критериев:

география обслуживания;

география обслуживания; позиция, занимаемая в независимом рейтинге;

позиция, занимаемая в независимом рейтинге; соответствие требованиям Государственных корпораций;

соответствие требованиям Государственных корпораций; соответствие требованиям Министерства Финансов;

соответствие требованиям Министерства Финансов; размер активов.

Каждый указанный параметр прошел многократную проверку. Это значит, что пользователи всегда получают только актуальные данные. Как только потенциальный клиент нашел несколько банков, условия которых нравятся, нужно провести сравнение. Речь идет о расчете размера комиссионного вознаграждения. Сделать это поможет специальный калькулятор. Достаточно совершить несколько кликов, чтобы получить исчерпывающие данные о ценах, условиях.

Возможность оперативно подать заявку

Как только клиент завершил поиск, ему останется только подать заявку в выбранный банк. Это отнимет несколько минут. На этапе оформления заявки система отсеет те варианты, которым не соответствует бизнес клиента. Результат – экономия времени и сил. Остальные детали будут согласованы с менеджером отдельно взятой финансовой организации.