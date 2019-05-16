Сферы применения резьбовой шпильки: почему востребован крепежный инструмент

Резьбовая шпилька – крепежная деталь цилиндрической формы, внешне напоминающая стержень. С обеих сторон изделия расположена наружная резьба. Найти ее можно на обоих концах. Второй вариант – расположение резьбы по всей длине. Сфер применения у упомянутой детали в избытке. К примеру, с ее помощью можно нарастить крепежные конструкции, надежно зафиксировать отдельные элементы.

Широкий спектр применения изделия

Популярность шпилька получила благодаря возможности использовать ее во многих сферах. Открывает список проведение монтажа конструкций, изготовленных из древесины и металла. Такие встречаются в промышленном и гражданском строительстве. Список сфер применения изделия на этом не заканчивается:

выполнение строительных работ;

выполнение строительных работ; проведение отделочных работ;

проведение отделочных работ; размещение систем вентиляции;

размещение систем вентиляции; монтаж кондиционеров;

монтаж кондиционеров; соединений отдельных элементов из арматуры;

соединений отдельных элементов из арматуры; сборка каркасов, коробов и конструкций.

Соблюдение требований ГОСТа

Перед тем как приобрести изделие, стоит внимательно ознакомиться с его эксплуатационными характеристиками. В прилагаемых документах должно быть указано, что оно соответствует требованиям ГОСТа. Износостойкая шпилька Din975, о которой вы можете узнать тут https://7805.by/shpilka.html, производится с различным классом прочности:

12,9;

12,9; 10,9;

10,9; 8,8;

8,8; 4,6.

Второй нюанс – изготовление резьбовых шпилек подразумевает использование двух видов материалов – нержавеющая сталь, углеродистая сталь.

Перечень преимуществ

В зависимости от специфики сферы использования, конечный потребитель имеет возможность заказать резьбовую шпильку с тем или иным видом гальванического покрытия. Как правило, в большинстве случаев предпочтение отдают оцинковке. Второе преимущество – нанесенная резьба имеет шаг метрического стандарта. Благодаря этому, деталь можно использовать во многих сферах. Если говорить о других преимуществах резьбовой шпильки, то они выглядят так:

наличие разных классов прочности;

наличие разных классов прочности; путем отреза можно быстро уменьшить длину изделия;

путем отреза можно быстро уменьшить длину изделия; вариации диаметров: 2-48 мм;

параметры шпильки продиктованы диаметром и длиной.

Универсальный и высокопрочный крепежный инструмент обеспечивает долговечность получившегося соединения. Минимизировать вероятность поломки поможет внимание мелочам. Задача потребителя выбрать тот вариант, который соответствует составленному техническому заданию как по классу прочности, так и по другим параметрам.