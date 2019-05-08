Что такое SSL и HTTPS, в чем преимущества

Доля сайтов коммерческих организаций увеличивается с каждым годом. Использование HTTPS-протокола с 2017 года является обязательным для всех коммерческих интернет-проектов. Большой вклад в развитие данных современных технологий внес Google и его браузер Chrome. Учитывая постоянный рост пользователей браузером Chrome, можно сделать несложный прогноз. Сертификат SSL и протокол еще далеки от пика своей популярности.

Особенности современных технологий

SSL (уровень защищенных протоколов) – протокол, позволяющий защищать сведения от несанкционированного доступа. Он использует современные методы шифрования данных при получении и отправке информации через интернет. Установка и включение SSL-сертификата позволяет активизировать защиту. Браузер определяет наличие сертификата. Дальнейшая передача данных будет зашифрована. Включенную SSL-защиту можно определить по нарисованному маленькому замочку перед URL сайта. Этот момент имеет повышенное значение.

HTTPS широко используется для шифровки данных для обеспечения необходимого уровня безопасности данных. Он зарекомендовал себя с хорошей стороны.

Украинский хостинг Tuthost

Tuthost, подробности о котором можно узнать здесь: tuthost.ua, представляет собой один из самых известных хостингов в Украине. Он предлагает свои услуги с 2004 года. При этом использует самые современные из доступных технологий. Компания первая в стране перешла на SSD-диски, а позже на SSD NVME. Двойное резервное копирование позволяет полностью избежать возможности потери данных.

Применение HTTPS для сайта от Tuthost дает пользователю ряд преимуществ:

напрямую влияет на позиции сайта при его запросе в поисковике. Особенно, если дело касается компании Google. Уже более 2 лет Google включил SSL в список факторов, влияющих на рейтинг. В Яндексе наличие протокола HTTPS влияет на рейтинг с 2011 года. Это является одним из факторов коммерческого ранжирования; повышает безопасность и конфиденциальность передаваемых данных;

повышает доверие продвинутых пользователей;

принимает необходимые меры по безопасности, несмотря на отсутствие предупреждения в самом браузере.

Как видите, современные технологии шагнули далеко вперед. Они развиваются стремительными темпами, что позволяет успешно вести бизнес и совершенствоваться. Сейчас для этого есть практически все.