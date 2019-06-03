Пластинчатый теплообменник: назначение и выбор

Отопительная система очень часто доставляет проблемы для жителей регионов с непостоянным климатом. Морозные зимы, промозглая осень и весна предполагают наличие хорошего теплового оборудования в каждом жилище. Чтобы правильно оборудовать котельную, необходимо приобрести специальные устройства, в число которых и входит теплообменник.

Чаще всего подобный аппарат представляют пластинчатые теплообменники, у которых есть свои особенности и преимущества, отличающие их от остальных конструкций.

Состав устройства

Конструкция пластинчатого теплообменника включает в себя следующие составляющие:

Патрубки; Две плиты: одна крепится в статичном состоянии, другая осуществляет прижимную функцию; Направляющие элементы в двух экземплярах; Стойку, совмещающую шпильки; Массу плоских деталей.

Имея такое строение, аппарат может осуществлять эффективную передачу тепла. При этом необходимо учесть некоторые особенности. В частности, следует обратить внимание на то, что все пластины, входящие в конструкцию устройства, должны соответствовать друг другу по материалу и конфигурации. Помимо этого, в аппарате необходимо наличие двух отверстий, сквозь которые будет перемещаться жидкость, и еще пара для более плотного крепежа. Подробнее на сайте.

Принцип работы теплообменного аппарата пластинчатого типа

Данный агрегат представляет собой такой прибор, который осуществляет функцию передачи тепла (при горении топливной массы) к жидкостям. Для этого действия используются плоские детали, изготовленные в форме пластин специального назначения. Материалом этого элемента могут быть различные типы металлов, в частности, он может быть сконструирован из:

стали;

меди;

графита;

титана.

Подбор составляющего ресурса зависит от различных параметров устройства, также и от области его применения.

Модификации оборудования

Пластинчатые теплообменники по своим характеристикам различны между собой. Они могут быть:

Паяные; Разборные; Сварные.

Первые характеризуются целостностью конструкции. Примечательно, что в них полностью отсутствуют резиновые уплотнители. Явными преимуществом подобной модели является: герметичность, простота сборки, экономичность, минимальная потеря тепла, высокий уровень КПД и функция хорошей работоспособности даже при большой нагрузке. Разборные имеют в своем составе несколько деталей, что помогает при чистке аппарата. Для этого не будет необходимости в полном разборе всех элементов конструкции. Можно ограничиться лишь отсоединением нужной вам детали. Данная группа теплообменников отличается простотой в использовании, качеством и долгим сроком работы. Да и в случае поломки или же износа какого-то элемента строения всегда можно осуществить замену. Последняя разновидность меньше всего используется, но при этом обладает наибольшей надежностью. Сварные аппараты отличаются своей стойкостью по отношению к воздействиям среды агрессивного типа, а также гидроударам. Чаще всего эти теплообменники используются при едких веществах, используемых в качестве теплоносителя. Они хорошо себя проявляют, работая при больших нагрузках, и даже способны выдержать горячую среду (вплоть до 300 о С) и повышенное давление в оборудовании. При выборе нужного вам теплообменника следует руководствоваться условиями применения устройства. Нужно учесть не только предельную норму нагрузки, тип среды и качество теплоносителя, но и необходимость в техническом обслуживании.