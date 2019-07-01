Пять интересных мест, которые стоит посетить в Стамбуле.

Стамбул — это город, расположенный на двух континентах. Он имеет многовековую историю и богатое культурное наследие. Туристы со всего мира приезжают сюда для того, чтобы вдоволь насладиться колоритом востока и увидеть то, как Азия и Европа сливаются воедино. Учитывая то, насколько этот город интересный, гулять по нему можно бесконечно долго и увлекательно, а потому мы собрали список самых интересных достопримечательностей, которые стоит посетить в первую очередь.

Айя-София.

Это место является традиционным для посещения во всей Турции. Несмотря на такую заезженность и популярность, Мечеть точно стоит того, чтобы ее увидеть. Айя-София имеет более, чем стотысячную историю. Изначально она считалась византийским храмом для христиан, а после ее захватили и превратили в святыню мусульман.

Стоимость в святыню платный и составляет 60 лир.

Парк Гюльхане.

Это один из наиболее старых парков во всем Стамбуле, который ранее был частью королевского сада. Сегодня же Гюльхане открыт для всех посетителей. В парке есть смотровая площадка, с которой открывается невероятный вид на бухту Босфор и Золотой Рог, вдоволь налюбовавшись которыми можно отправится в музей науки и техники или в аквариум, которые находятся на территории парка.

Если же хочется насладиться красотами местного парка вдоволь, но сюда лучше всего ехать в апреле, когда здесь проводят фестиваль тюльпанов. Вход на территорию парка бесплатный.

Парк миниатюр.

Если же пребывание в стране будет недолгим, а времени рассматривать Стамбульские достопримечательности особенно нет, но лучшая альтернатива — это посетить парк Миниатюр. Тут собрано множество миниатюрных архитектурных шедевров всей Турции, которые сделаны в уменьшенном двадцати пятикратном размере. Тут можно найти фактически все: от стен города Константинополь, Геликарнасского мавзолея до Девичьей Башни и Босфорского моста.

Заплатить за такое удовольствие придется три евро.

Цистерна Базилика.

Для тех, кто хочет исследовать город Стамбул https://profitrealestate.ru/ru/catalog/sell/Stambul не только снаружи, но и узнать его внутренность, обязательный к посещению пункт — это Цистерна Базилика. В прошлом это место было хранилищем воды Константинополя, а теперь его крайне любят туристы, поскольку тут можно отлично спрятаться от жары.

Румелихисар.

Настоящий центр спокойствия и тишины, расположенный в центре европейской части города. Сюда стоит отправляться тогда, когда есть желание спастись от шумных базаров и улиц. Крепость находится на Босфорском берегу, а с ее стен открывается вид на азиатскую часть города.

Для поклонников истории тут работает артиллерийский музей. Вход на территорию составляет 5 лир.

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