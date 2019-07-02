Программа «ВидеоМастер» для работы в офисе и на дому: в чем ее преимущества

Конвертер «ВидеоМастер» имеет возможность поддерживать больше пятисот разных устройств и форматов. Конвертация видео не представляет никаких сложностей. Нужно лишь отформатировать его и разместить ролик в сети.
«ВидеоМастер», подробности о котором можно узнать на сайте https://video-converter.ru/program-skley-video.php, – программа по конвертации видеороликов, которая содержит в себе много дополнительных возможностей для уникального форматирования видеозаписи. С программой можно взяться за редактирование не только маленького ролика, но и целого диска любого формата. Она позволяет сэкономить время на настройке.
Этапы конвертирования
Первый – следует ролик или необходимую мелодию. Есть возможность произвести данную операцию с помощью загрузки отдельным файлом или всей папкой сразу. Второй – нужно определиться с форматом. Самыми популярными считаются «АВИ», «МП4», «МПЕГ», «МП3» и т.д. Третий – нужно произвести конвертацию видео, которую можно сделать мгновенно. То есть на этот процесс уйдет не больше двух минут.
Дополнительные функции программы
- Возможность нарезки видеозаписи. Есть возможность нарезать любой видеофайл, при этом с высокой скоростью и без потери качества. После форматирования видео можно сохранить в текущем формате или выбрать любой другой. Нарезки можно снова соединить в один ролик.
- Удаление звука. Программа имеет функцию удаления звуковой дорожки. Для этого необходимо зайти во вкладку «Аудиоформат» и выбрать тот, который вам необходим.
- «ГИФ». С помощью программы есть возможность создавать «ГИФ» самостоятельно. При этом вы сами сможете подобрать, насколько будут часто появляться кадры, задать скорость ролика.
- Конвертер оснащен специальной функцией для загрузки видео на ЮТУБ. Для этого необходимо выбрать нужное качество ролика, произвести конвертацию. Также есть возможность установить титры, сделать ролик лучшего качества с добавлением необходимой фильтрации.
- Субтитры. С программой появилась возможность добавить субтитры. Готовый ролик с субтитрами можно сохранить в любом формате.
Возможна фильтрация звуковых эффектов. «ВидеМастер» позволит накладывать звуковые эффекты друг на друга, а также сделать озвучку видео своим голосом или записать другой голос с помощью микрофона. Помимо этого, можно регулировать громкость микрофона, звуковых эффектов и дополнительных мелодий.