Программа «ВидеоМастер» для работы в офисе и на дому: в чем ее преимущества

Конвертер «ВидеоМастер» имеет возможность поддерживать больше пятисот разных устройств и форматов. Конвертация видео не представляет никаких сложностей. Нужно лишь отформатировать его и разместить ролик в сети.

«ВидеоМастер», подробности о котором можно узнать на сайте https://video-converter.ru/program-skley-video.php, – программа по конвертации видеороликов, которая содержит в себе много дополнительных возможностей для уникального форматирования видеозаписи. С программой можно взяться за редактирование не только маленького ролика, но и целого диска любого формата. Она позволяет сэкономить время на настройке.

Этапы конвертирования

Первый – следует ролик или необходимую мелодию. Есть возможность произвести данную операцию с помощью загрузки отдельным файлом или всей папкой сразу. Второй – нужно определиться с форматом. Самыми популярными считаются «АВИ», «МП4», «МПЕГ», «МП3» и т.д. Третий – нужно произвести конвертацию видео, которую можно сделать мгновенно. То есть на этот процесс уйдет не больше двух минут.

Дополнительные функции программы

Возможность нарезки видеозаписи. Есть возможность нарезать любой видеофайл, при этом с высокой скоростью и без потери качества. После форматирования видео можно сохранить в текущем формате или выбрать любой другой. Нарезки можно снова соединить в один ролик.

Удаление звука. Программа имеет функцию удаления звуковой дорожки. Для этого необходимо зайти во вкладку «Аудиоформат» и выбрать тот, который вам необходим.

«ГИФ». С помощью программы есть возможность создавать «ГИФ» самостоятельно. При этом вы сами сможете подобрать, насколько будут часто появляться кадры, задать скорость ролика.

Конвертер оснащен специальной функцией для загрузки видео на ЮТУБ. Для этого необходимо выбрать нужное качество ролика, произвести конвертацию. Также есть возможность установить титры, сделать ролик лучшего качества с добавлением необходимой фильтрации.

Субтитры. С программой появилась возможность добавить субтитры. Готовый ролик с субтитрами можно сохранить в любом формате.

Возможна фильтрация звуковых эффектов. «ВидеМастер» позволит накладывать звуковые эффекты друг на друга, а также сделать озвучку видео своим голосом или записать другой голос с помощью микрофона. Помимо этого, можно регулировать громкость микрофона, звуковых эффектов и дополнительных мелодий.