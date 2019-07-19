Какая мужская обувь в моде в 2019 году

Мужская мода вовсе не отстает от женской. Постоянно появляются новые тренды и сочетания. А мужчины все чаще стараются идти в ногу со временем. Заказать качественную модную обувь лучше в интернет-магазине. Зайдите на интернет сайт обуви, здесь представлены лучшие бренды мужской, женской, детской обуви. Постоянно проводятся акции, можно купить качественную брендовую обувь по приятной цене!

Самые сочные тренды 2019

Если вы хотите покорять женские сердца и одеваться со вкусом, обратите внимание на такую обувь.

Лоферы. Это ботинки без шнурков, самый писк моды – украшение кисточками, пряжками. Их носят под укороченные зауженные брюки или джинсы. Главное – если вы надеваете под них носки, они должны быть незаметными. Выбирайте “следки” или носите такую обувь на голую ногу. Прекрасный вариант на вечер, в клуб, ресторан, на торжественный выход и на каждый день.

Белые кеды и кроссовки. Абсолютно любые модели, самые разные и в разных стилях, но главное – белые. Они подходят под любую одежду и смотрятся ультрамодно, но самый беспроигрышный вариант – белые кроссовки с джинсами. Здесь мода женщин и мужчин шагает рядом.

“Уродливые” кроссовки. Это тоже тренд унисекс – чем более наляписто они выглядят, тем лучше. Отличительные черты: сочетание нескольких типов материалов, массивная подошва, разные цвета, массивные сложные модели. Главная фишка – такие кроссовки тоже носят с любой одеждой: и с брюками разных стилей, и с джинсами, ограничений нет. Такие кроссовки носят круглый год, вы можете купить летние мужские кроссовки и носить их с шортами, а зимой выбрать модели с утеплением или мехом.

Классические брендовые кроссовки. На фоне других трендов может смотреться очень выигрышно и привлекать к себе куда больше внимания.

Туфли. Классика всегда остается в моде. Черные лакированные туфли, коричневые, с зауженным носом, в стиле ретро – главное, правильно подобрать к ним одежду. Это должны быть брюки: под черные туфли подойдут классические широкие, коричневые туфли носят с укороченными типа чинос, с зауженным носом – с брюками с заглаженной стрелкой. Ретротуфли прекрасно подойдут под костюмы в клетку, с галстуком и жилеткой под низ.

Шлепанцы и босоножки. Такая обувь остается в моде, красиво выглядит, если сделана из натуральной кожи, отлично сочетается с шортами, спортивными штанами.

Модная мужская обувь 2019 остается, прежде всего, удобной, дизайнеры разрешают самые разные и парадоксальные сочетания, полный полет фантазии. Загляните в интернет-магазин, чтобы сэкономить время на поиск качественных фирменных моделей и купить пару со скидкой.