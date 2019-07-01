Выбор правовой формы регистрации. Зачем бизнесу юристы

Подготовка к реализации идеи создания бизнеса в Украине, когда есть понимание видов деятельности, рыночная информация (состояние рынка, спрос, конкуренты, маркетинг) включает проработку законодательных норм.

Без надежного фундамента, строение может просесть или развалиться будучи еще не построенным. Конечно все можно поправить. Но на это понадобится время, усилия и дополнительные финансовые ресурсы.

Сработать на опережение и обезопасить проект помогает профессиональная экспертиза со стороны юриста соответствующей специализации.

Экспертиза идеи и выбор ОПФ

Еще на этапе создания идеи предпринимательской деятельности будущий владелец бизнеса выбирает юридическую организационно-правовую форму (ОПФ). Прежде чем обратится за консультацией к юристу, важно проработать следующие вопросы:

сколько человек выступают учредителями — один или есть решение привлечь совладельцев;

финансирование — планируются инвестиции в проекты или нет;

виды деятельности — основные на старте и на перспективу;

руководство предприятием — самостоятельно или с привлечением наемного директора;

потребность в найме персонала;

масштаб бизнеса и расчетные плановые цифры доходности;

формы расчетов — наличные, безналичные операции.

Адвокат задаст и другие уточняющие вопросы, что позволит определиться с выбором ОПФ, от которой во многом будут зависеть:

Комфортные условия для ведения бизнеса. Система налогообложения. Частота и степень контроля фискальных служб.

Какой юрист нужен для бизнеса

Бизнес-адвокат — это юрист, который специализируется в области корпоративного права, владеет знаниями бухгалтерского и налогового законодательства. Именно с таким специалистом следует вести разговоры о предстоящем или действующем бизнесе.

Юридические услуги могут оказываться как в рамках постоянного соглашения на сопровождение бизнеса, так и под конкретную задачу, когда необходимо:

получить консультацию по конкретным вопросам;

подготовить компанию к проверке;

выступить доверенным лицом в суде;

провести экспертизу документов;

проверить контрагентов и другие.

Когда владелец предприятия имеет экспертную поддержку квалифицированного юриста, с опытом работы и надежной репутацией, бесспорно это серьезный шаг обезопасить фирму от сомнительных сделок, оценить риски предстоящих управленческих и партнерских решений, выстроить легальное взаимодействие с контролирующими органами на основании действующего законодательства.

Даже, когда фирма уже набирает обороты и может позволить принять в штат корпоративного юриста, услуги бизнес-адвокатов остаются актуальными и востребованными. Вот только делегировать обсуждение с адвокатом важных для бизнеса вопросов, подчиненным не рекомендуется. Вопрос не в доверии. Решение принимать владельцу компании. Лучше если информация будет получена в первоначальном варианте без дополнительной трактовки понимания.

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