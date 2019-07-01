Сколько нужно денег, чтобы торговать на Форекс?

Сегодня, 10:27

Сколько денег нужно иметь на счету, чтобы начать торговать на Форекс? Это сложный вопрос, особенно для начинающих трейдеров. Но ответ не менее сложен, так как он может сильно отличаться в зависимости от человека. Имеет значение сумма денег, доступная для инвестирования. Очевидно, чем больше первоначальные инвестиции, тем больше отдача. Но погружение в реальную торговлю с лотами стандартного размера, имея на счету $30000, является не лучшим решением для новичка.

Если вы только начинаете работу с Форекс, попробуйте торговать с нулевым балансом, открыв демо-счет.

Он служит для реализации многих целей:

1. Позволяет проверить нескольких брокеров (time-forex.com), чтобы увидеть, какой лучше подходит для вас и вашего стиля торговли.

2. Помогает проверить новый метод торговли или систему, которую вы будете использовать.

3. Формирует представление о том, как движется рынок.

4. Позволяет делать ошибки. Давайте смотреть правде в глаза, вы не раз столкнетесь с убыточными сделками. Это часть процесса. Демо-счет помогает выявлять частые ошибки и научиться сглаживать их.

Когда вы попробовали «бумажную» торговлю на демо-счете, почувствовав себя комфортно и уверенно с новой торговой системой, самое время перейти к реальному трейдингу. Теперь подробнее остановимся на вопросе о том, сколько нужно денег, чтобы торговать на Форекс.

Допустим, у вас есть отличная система, вы доверяете ей. Она до сих пор чудесно работала на демо-счете, и у вас есть достаточные средства для активной торговли. Откройте счет стандартного размера. Но помните: стандартный лот равен 100k. Это $100000, если вы торгуете в долларах.

Средний размер пипса для стандартных лотов составляет $10. Вы потеряете $100, если сделка двинется в убыток только на 10 пунктов. По сути, вы должны иметь на счету $25000 или больше, чтобы проводить сделки со стандартными лотами. Не каждый может себе это позволить. К тому же, говоря об опыте и уверенности в своих методах и системах, вам лучше не лгать себе.

Рассмотрим меньшие обороты, выбрав мини лоты ($10000). Для многих трейдеров имеет смысл обратиться именно к ним. В этом случае каждый пункт в торговле будет стоить около $1. Если вы новичок и хотите начать торговать мини лотами, то должны быть хорошо капитализированы. $1 за пипс кажется небольшим количеством, но на рынке Форекс волатильность может достигать 100 пунктов в день, а иногда даже в течение часа.

Если рынок движется против вас, вы можете потерять $100. Если вы серьезно относитесь к торговле на мини счете, то должны начать, по крайней мере, с $2000.

Многие брокеры сделали доступными микро лоты ($1000), в случае с которыми 1 пункт будет равен 10 центам. Микро лоты очень хороши для начинающих, так как они позволяют быть более непринужденным во время торговли. Многие трейдеры стартуют именно с них, перехода на мини лоты по мере приобретения опыта.

Нет действительно четкого ответа на вопрос о том, сколько денег нужно для торговли на Форекс. Но вы должны задействовать только ту сумму, которую можете позволить себе потерять. Помимо этого, управляйте соотношением риска/вознаграждения, всегда используйте проверенную на демо-счете систему, оставайтесь дисциплинированным и придерживайтесь своего торгового плана. Следование этим правилам позволит вам повысить шансы на успешную валютную торговлю, вне зависимости от денежного объема.

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