Бегущая строка: в чем секрет популярности?

Мечтаете продвинуть товар или услугу в массовую аудиторию? Электронная бегущая строка является устройством, которое позволяет визуализировать графическую и текстовую информацию. Динамичный показ изображения способствует наилучшему восприятию показанного контента. В результате у вашей компании появятся потенциальные клиенты, и бизнес начнет развиваться бешеными темпами.

Светодиодная бегущая строка: основные преимущества

В сравнении с другими разновидностями рекламной конструкции LED бегущая строка характеризуется рядом преимуществ:

Большая дистанция для просмотра контента: от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Возможность автоматической настройки программного обеспечения на включение/выключение по указанному графику. Регулярная смена рекламных блоков по заданной вами программе. Круглосуточная визуализация информации. Возможность отображать не только текст, а также графику и анимацию. Большой объем отображаемых сведений (память контроллера составляет 4 Гб).

Управление электронной вывеской осуществляется с телефона или через компьютерное программное обеспечение. После установки светодиодного модуля не требуется проведение дополнительного обслуживания.

Отчего зависит цена на LED бегущую строку?

Цена на изготовление электронной строки напрямую зависит от нескольких факторов:

размеры экрана;

количество встроенных цветов в монитор (красные пиксели по стоимости дешевле остальных, отличаются долговечной службой);

тип управления модулем (изменение контента через проводные/беспроводные соединения).

Цветные вывески по цене дороже, чем одноцветные монохромные примерно в 1,5 раза.

5 причин купить табло бегущая строка у РСТ

Компания РСТ предлагает для продажи изделия собственного производства:

Невысокая стоимость табло по соотношению с высоким качеством. Всего за 3-6 месяцев изготовленное светодиодное изделие окупится. Удобная и простая эксплуатация LED-модуля. Настройка смены контента по Вашим пожеланиям. В комплект входит лицензионное программное обеспечение.

Покупка современной светодиодной строки – гарантия продвижения Ваших услуг или бизнеса. Дополнительные встроенные температурные датчики обязательно привлекут внимание клиента. Этот отличный способ работает в разных видах деятельности.