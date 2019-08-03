Пароконвектоматы и конвекционные печи – быстрое и качественное приготовление вкусных и полезных блюд

Пароконвектомат представляет собой современный функциональный прибор для кухни, который удачно совмещает в себе характеристики конвекционной печи, пароварки, фритюрницы, духовки, жарочного шкафа, пищеварочного котла, расстоечного шкафа.

Принцип работы такого оборудования основывается на взаимодействии пара с конвекцией. Под воздействием потока горячего воздуха любые блюда приготовленные в пароконвектомате получаются с равномерной хрустящей корочкой. Тепловая обработка в пароконвектомате позволяет пище равномерно готовиться как снаружи, так и изнутри.

В таком кухонном приспособлении для готовки пищи возможно быстро и качественно приготовить блюда любой сложности.

Пароконвектоматы востребованы в заведениях общественного питания, в детских садах, школах и т.д. Диетическое питание также будет качественным и соответствовать всем санитарным нормам, если оно приготовлено в пароконвектомате. Пища на пару, без использования жира готовится равномерно и быстро.

Разновидности пароконвектомата

Отличаются такие приборы по размерам, объемам вмещаемой продукции, а также по типу подключения: газовые, или электрические.

Бывают также морские пароконвектоматы. Они отличаются особой прочностью, надежностью и неприхотливостью. Эти автоматы способны работать в условиях повышенной влажности, при сильной вибрации и перепадах температур.

Конвекционная печь – современный кухонный аппарат, который обрел всенародную любовь и признание. Без этого прибора не обходится кухня ни одного ресторана, кафе, заведения общепита, и т.д.

Конвекционные печи внешне напоминают собой духовой шкаф. Но отличаются от духовки наличием вентиляторов, которые разгоняют теплый воздух, тем самым способствуя равномерному его распределению внутри печи.

Горячий воздух, в свою очередь способствует быстрому и равномерному приготовлению пищи, которая готовится равномерно со всех сторон. Поэтому проблема подгорания выпечки с одной стороны в конвекционных печах полностью исключена. Время готовки в таком приспособлении также сокращается значительно.

Разновидности конвекционных печей

Отличается между собой такая продукция размерами, объемом вмещаемой пищи для готовки, а также количеством встроенных вентиляторов.

Используются такие https://torgpit.ru/pech-konvekcionnaja/ конвекционные печи преимущественно для выпечки изделий из разного вида теста. В пекарнях и булочных они просто незаменимы.