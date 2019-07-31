Чем опасны термиты и как от них избавиться

Термиты, во многом похожие на муравьев, едят пищу растительного происхождения. Как и их родственники тараканы, они считаются вредителями, поэтому на борьбу с ними выделяются огромные суммы, а ущерб составляет миллионы. Над тем как избавиться от термитов трудятся целые институты, создавая особые средства.

Внешний вид термитов

Белые муравьи имеют разный внешний вид, в зависимости от разделения на касты:

рабочие — делятся на мужских особей и самок, мягкотелые насекомые до 10 мм с неразвитыми глазами и половыми органами. Они приносят еду остальным обитателям термитника;

солдаты — на голове с рогами и челюстями коричневые пятна, крутятся возле гнезда для защиты личинок и основного места обитания;

король и матка — сначала у них растут крылья, затем отваливаются и насекомое активно размножается. Размер насекомых в десятки раз крупнее других сородичей.

Где расселяются термиты

Насекомые любят деревянную мебель, книги, целлюлозу, а когда еды не хватает, употребляют кожу и хлопчатобумажные ткани. Живые деревья вредителей не интересуют. Зимой насекомые предпочитают спать, но не в квартире. Их ареал — Дальний Восток, юг Казахстана, Молдова, Украина, Таджикистан, тропики и субтропики. На охоту вредители выходят ночью, поэтому их сложно вовремя обнаружить. Как правило, о существовании термитов люди узнают, когда уже поздно.

Как живут и размножаются термиты

Матки и король — главные действующие лица в размножении. Ежедневно матка приносит до 3 тыс. яиц. Особи постоянно спариваются, наполняя гнездо новыми вредителями. Ключевых фигур термитника охраняют стражи, они же кормят самку, переносят ее, забирают яйца в особые камеры для созревания личинок. Другие матки ждут созревания, после появления крыльев они создают свой термитник, спариваясь с новым королем. После появления яиц рождаются рабочие и активно строят термитник.

Если в квартире появляются термиты, нужно действовать решительно. На сайте https://stoppestinfo.com/ru/458-effektivnye-sredstva-borby-s-termitami.html приводятся действенные способы борьбы с этими вредителями. Лучше использовать одновременно несколько способов истребления. Первыми признаками присутствия непрошеных гостей являются отходы жизнедеятельности, труха рядом с отверстиями в стенах, мебельных предметах, ходы внутри элементов из дерева.

При обнаружении первых симптомов этой беды нужно срочно избавляться от насекомых. Сегодня уничтожить их можно, но часто для этого требуется время.