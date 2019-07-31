Чем опасны термиты и как от них избавиться

Вчера, 10:30

Термиты, во многом похожие на муравьев, едят пищу растительного происхождения. Как и их родственники тараканы, они считаются вредителями, поэтому на борьбу с ними выделяются огромные суммы, а ущерб составляет миллионы. Над тем как избавиться от термитов трудятся целые институты, создавая особые средства.

Внешний вид термитов

Белые муравьи имеют разный внешний вид, в зависимости от разделения на касты:

  • рабочие — делятся на мужских особей и самок, мягкотелые насекомые до 10 мм с неразвитыми глазами и половыми органами. Они приносят еду остальным обитателям термитника;
  • солдаты — на голове с рогами и челюстями коричневые пятна, крутятся возле гнезда для защиты личинок и основного места обитания;
  • король и матка — сначала у них растут крылья, затем отваливаются и насекомое активно размножается. Размер насекомых в десятки раз крупнее других сородичей.

Где расселяются термиты

Насекомые любят деревянную мебель, книги, целлюлозу, а когда еды не хватает, употребляют кожу и хлопчатобумажные ткани. Живые деревья вредителей не интересуют. Зимой насекомые предпочитают спать, но не в квартире. Их ареал — Дальний Восток, юг Казахстана, Молдова, Украина, Таджикистан, тропики и субтропики. На охоту вредители выходят ночью, поэтому их сложно вовремя обнаружить. Как правило, о существовании термитов люди узнают, когда уже поздно.

Как живут и размножаются термиты

Матки и король — главные действующие лица в размножении. Ежедневно матка приносит до 3 тыс. яиц. Особи постоянно спариваются, наполняя гнездо новыми вредителями. Ключевых фигур термитника охраняют стражи, они же кормят самку, переносят ее, забирают яйца в особые камеры для созревания личинок. Другие матки ждут созревания, после появления крыльев они создают свой термитник, спариваясь с новым королем. После появления яиц рождаются рабочие и активно строят термитник.

Если в квартире появляются термиты, нужно действовать решительно. На сайте https://stoppestinfo.com/ru/458-effektivnye-sredstva-borby-s-termitami.html приводятся действенные способы борьбы с этими вредителями. Лучше использовать одновременно несколько способов истребления. Первыми признаками присутствия непрошеных гостей являются отходы жизнедеятельности, труха рядом с отверстиями в стенах, мебельных предметах, ходы внутри элементов из дерева.

При обнаружении первых симптомов этой беды нужно срочно избавляться от насекомых. Сегодня уничтожить их можно, но часто для этого требуется время.

скачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 90 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия