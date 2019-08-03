Портативный счетчик купюр для небольшого бизнеса

Счетчики купюр решают проблему быстрого пересчета наличных денег. Такое устройство нужно не только кассирам, банковским работникам. Им пользуются в своей работе курьеры, выездные продавцы, юристы. Все счетчики банкнот подразделяются на несколько видов: портативные, офисные, банковские. Кроме того, в продаже также есть и двухкарманные и многокарманные устройства. Их покупают, когда следует оперативно обработать большую массу наличных и при этом проверить купюры на подлинность. Если у вас небольшой бизнес – магазинчики с малым оборотом средств или торговля под открытым небом – для работы выбирается портативная модель. Одной из лучших в своем классе считается PRO 15. Такой счетчик бюджетный, но не уступает по надежности дорогостоящим приборам. Узнать подробнее о PRO 15 на SMC можно на сайте поставщика. Уникальность данной техники заключается в том, что она способна оперативно пересчитать не только наличность разных валют. Она легко произведет подсчет квитанций, ценников, листовок – счетчик пересчитывает разнообразную бумажную продукцию до формата А5. Небольшой вес и размеры прибора делают его универсальным. Его можно использовать как на рабочем месте, так и при выезде.

Чем еще отличается счетчик PRO 15 от подобных ему товаров? Использовать технику достаточно просто. Она управляется при помощи двух кнопок. Питание идет как от сети, так и от батареек. Оборудован счетчик LED-дисплеем, на котором хорошо виден результат подсчета и остаток заряда. Нужно пересчитать листы бумаги? Для счетчика это тоже не проблема. У него есть удобные ограничители, которые надежно фиксируют полиграфию. Чтобы защитить корпус прибора от повреждений, к нему прилагается качественный кожаный чехол. С ним счетчик можно прикрепить к поясу.

Функционал PRO 15:

быстрый пересчет купюр различных мировых валют;

скорость работы – 600 листов за 1 минуту;

производятся операции суммирования банкнот, листов бумаги;

есть 2 способа подзарядки.

Если техника используется в офисе, то на нее надеваются специальные накладки. Они не дают счетчику скользить по поверхности. Почему целесообразно использовать подобное оборудование при пересчете денег? Так исключается возможность ошибок ввиду человеческого фактора. Современные устройства для пересчета банкнот имеют особое оснащение. Они работают с купюрами независимо от степени их износа. Точность операций гарантирована. Поэтому можно не беспокоиться, что при интенсивном пересчете наличности произойдет досадная ошибка.