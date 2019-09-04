Цена матрасов и их качество: как определяется связь

Прошли те времена, когда купить можно было только ватные матрасы, отличающиеся лишь размерами. Современные матрасы с претензией на высокое качество производятся с учетом рекомендаций врачей-ортопедов, учитывают требования отдельных категорий потребителей. Ответственный подход к их выбору обеспечивает комфорт сна, избавляет от болей в спине или предотвращает их появление. Не обязательно гнаться за дороговизной, можно выбрать самые дешевые матрасы с сайта MskMatras.RU, сэкономить и получить при этом действительно качественный продукт. От чего зависит цена матраса и чем отличается та или иная конструкция?

Пружинные матрасы: что к чему

Такие изделия уверенно держат пальму первенства на рынке. Пружинный блок в них может быть зависимым или независимым:

зависимый блок «Боннель» идеален для непостоянных мест сна, отличают его невысокая стоимость и долговечность;

независимый блок характеризуются ортопедическими свойствами, устойчивостью к деформации, бесшумностью.

Последний вариант более востребован, но и цена его гораздо выше. В таком блоке каждая пружина помещена в отдельную ячейку, что позволяет ему подстраиваться под индивидуальные анатомические особенности пользователя. Стоимость изделия с независимым пружинным блоком определяется количеством пружин на 1 м2.

Параметры беспружинных и других видов матрасов

Беспружинные изделия наполнены латексом, полиуретаном или комбинированными материалами. Они поддерживают позвоночник, независимо от позы спящего, отличаются максимальным комфортом, гигиеничностью. В течение долгих лет подобные конструкции сохраняют свою упругость. Лестных отзывов заслуживают изделия, сочетающие в себе сразу несколько материалов, в частности латекс или полиуретан с койрой или струтофайбером. Отдельное внимание уделяют ультрасовременной продукции с эффектом памяти, способной подстраиваться под конкретного пользователя, запоминать очертания его тела, обеспечивать максимально комфортный и здоровый сон.

Гибридные матрасы сочетают в себе блоки независимых микропружин и разных наполнителей. Во многих моделях верхний слой выполняется из пены, обладающей эффектом памяти. Нижний слой в таком случае содержит независимые друг от друга пружины, высотой не более 2-4 см. Между нижним и верхним слоем располагается пена. Благодаря многоуровневой ортопедической поддержке обеспечивается равномерное распределение давления и анатомический эффект.

Существуют также двухсторонние матрасы, идеальные для двуспальных кроватей. Обе стороны конструкций имеют различную жесткость, что позволяет подобрать изделие с учетом конкретных требований сразу двух пользователей. Не менее востребованы двухсторонние матрасы «зима-лето».