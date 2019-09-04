Виды москитных сеток для окон

Москтиные сетки - это конструкции, которые устанавливаются на пластиковые окна или двери для защиты внутренних комнат дома или квартиры от насекомых, птиц. Еще они защищают пространство жилья от частиц пыли, а также разного мусора.

Они имеют такие преимущества:

дают возможность свежему воздуху и дневному свету беспрепятственно проникать во внутреннее помещение квартиры;

москитные сетки можно ставить на окна и двери разных видов, форм, а также размеров;

правильный уход за конструкцией гарантирует долгий срок службы;

антимоскитные сетки эстетичны, так как не портят вид окна;

простота, легкость монтажа, демонтажа.

Существуют следующие виды москитных сеток:

Обычная. Это наиболее простой вид конструкции, которая закрепляется при помощи обычного двухстороннего скотча. Он не мешает открыванию, закрыванию окна, надежно защищает от комаров, пауков, а также других насекомых. Рулонная. По внешнему виду москитная сетка напоминает рулонные шторы. Ее преимуществом считается многофункциональность: защитный элемент можно опускать и приподнимать когда-угодно. Рамочная. Эта разновидность подразделяется на два типа по способу крепления: наружный, проемный. Изделие хорошо защищает от назойливых насекомых, обеспечивает беспрепятственное проникновение дневного света внутрь жилья. Раздвижная. Конструкция устанавливается таким образом, чтобы она могла отъезжать в сторону при необходимости. Сетка-плиссе. По виду напоминает рулонный тип москитных сеток. Одним отличием считается отсутствие сворачивающего механизма. Конструкция похожа на гармошку и регулируется путем натяжения и ослабления нити. Преимуществом считается то, что ее не нужно убирать на зиму. "Антикошка". Такая москитная сетка способна выдерживать вес животного, препятствуя его выпадению из окна. Особенностью изделия является прочное плетение, которое не могут повредить даже когти кота. При производстве конструкций применяются нити из полиэстера и винила, которые повышают прочностные характеристики изделия.

Виды профилей для конструкций

Профили изготавливаются из алюминия, который отличается устойчивостью к коррозионным процессам, разным механическим повреждениям. Существуют такие виды профилей с наружным или внутренним креплением:

импостный профиль из алюминия, предназначенный для изготовления внутренних конструкций москитных сеток;

рамный профиль;

каркас с универсальным наружным креплением для монтажа на окна из пластика, алюминия, дерева и ПВХ;

универсальный каркас из алюминия, который предназначен для распашных, раздвижных, дверных, а также рамочных изделий.

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