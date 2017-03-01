Собака - это верный и любимый член семьи, за которым зачастую требуется уход гораздо больше, чем за маленьким ребёнком. Собаки, за исключением миниатюрных и лишённых шерсти пород, нуждаются в каждодневном выгуле вне зависимости от капризов природы. Чтобы питомец приходил в адекватном состоянии после снега или дождя, для него необходимо приобретать специальную одежду. Попона с утеплением спасет от промерзания зимой.
Но в ряде случаев даже при хорошем уходе собака может заболеть. Кроме этого в числе повторяющихся процедур обязательными являются дача антигельминтных препаратов и нанесение средств от блох. препараты для собак можно приобрести ближайшей ветеринарной аптеке, но выбор там может быть не слишком великим. Для жителей отдаленных городов и регионов приобретение узкоспециализированных препаратов может стать вообще недоступным. Здесь на помощь приходят ветеринарные интернет-аптеки, выбор в которых очень широкий. Порталы предлагают простые фильтры, помогающие сориентироваться владельцу заболевшего животного. Можно отфильтровать препараты, которые требуются для лечения заболевания или по симптомам. Поиск препарата позволяет найти тот, который предназначен для использования согласно предписанию ветеринарного врача.
В составе периодического ухода за собакой обязательно присутствует дача глистогонных три-четыре раза в год. Даже если в кале питомца незаметны паразиты, в профилактических целях стоит давать таблетки для предотвращения заражения гельминтами. Блохи - не самый удачный сосед для домашней собаки. Они вызывает зуд и раздражение. Поэтому с периодичностью, указанной в инструкции конкретному препарату, необходимо наносить капли или спрей (в зависимости от возраста и веса животного) на холку и зону лопаток. С потеплением владельцы собак сталкиваются со смертельной для питомцев опасностью. Это иксодовые клещи. Для того чтобы безопасно гулять с питомцем в парке, отправиться на дачу или за город, необходимо периодически наносить средство против клещей. В этом случае они или не присасываются, или гибнут в момент укуса, не успев нанести непоправимый вред животным.