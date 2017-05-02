Особенности получения однопользовательской лицензии 1С

Лицензия 1С бывает программной или аппаратной. Программная лицензия 1С представляет собой специальный файл, в котором содержатся данные об информационной системе, количестве лицензий и параметрах компьютера, где она установлена. Аппаратная лицензия 1С содержит те же самые сведения, но внешне эта лицензия 1С представляет собой USB-накопитель. Также ее важным отличием является возможность переустановки. Если выполнен существенный апгрейд компьютера, программную лицензию 1С придется полностью переустанавливать, иными словами, получать заново. Причем количество таких операций ограничено — всего три. Аппаратная лицензия 1С в этом отношении удобнее: она устанавливается в соответствующий разъем рабочей станции, и для функционирования информационной системы требуется только наличие соответствующего ключа в пользовательском компьютере.

Порядок получения программной и аппаратной лицензии 1С

Программная лицензия 1С может быть получена тремя способами:

Автоматически через интернет, если рабочая станция или сервер, на который устанавливается лицензия 1С, подключены к всемирной сети;



В виде файла у авторизованного партнера компании 1С — фирмы «СофтСервисГолд» (файл записывается на электронный носитель, с которого его необходимо скопировать в определенный каталог информационной системы);



В режиме телефонной связи (оператор сообщает специальный код, который необходимо ввести в процессе установки программы).



Аппаратная лицензия 1С просто передается пользователю в момент покупки информационной системы. На ней уже содержатся данные о количестве рабочих мест, на которые может быть установлена программа, а также основные уникальные параметры системы, чтобы лицензию 1С невозможно было использовать для запуска других программ.

Как установить однопользовательскую программную лицензию 1С?

Лицензии 1С бывают однопользовательские и многопользовательские. Многопользовательские, как правило, устанавливаются на сервер и в процессе работы контролируют соответствие количества запущенных сеансов информационной системы имеющемуся количеству лицензий. Однопользовательская лицензия 1С устанавливается на определенный компьютер и позволяет работать в программе только на нем. Для ее получения необходимо запустить информационную систему в режиме конфигуратора и ввести данные, которые потребуются (паспорт компании, специальные коды и другие сведения).