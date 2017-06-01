Для различных складов, а также для офисов, могут быть использованы различные металлические стеллажи. Существуют такие модели двух основных типов. Это сборный и разборный вариант. Что касается основных преимуществ, то стеллажи обладают невероятной надежностью и долговечностью. При этом их легко транспортировать, так как их довольно просто разбирать, как и собирать.
Для изготовления стеллажей используется прочная легированная сталь. Это использование говорит о том, что стеллажи отлично подходят для того, чтобы располагать на полках тяжелые и крупногабаритные предметы.
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Такие стеллажи отлично подходят для современных магазинов и складов. Полки можно в любой момент отрегулировать по высоте, тем самым укладывая и устанавливая различные виды продукции. Это говорит о том, что модели совершенно универсальны, а значит сфера их использование куда шире, чем просто склад в магазине.
Онлайн-гипермаркет "Инотон", предлагает приобрести стеллажи не только для хранения определенной продукции. Очень часто подобные конструкции используются для архивов. Конструкция обеспечивает необходимый доступ к любой полке и к любым папкам.
Что касается стоимости, то она на металлические стеллажи не слишком высока, зато надежность и долговечность действительно впечатляют. Они не подвергаются коррозии, поэтому их срок службы исчисляется десятилетиями.
Отлично подходят такие конструкции и для быта, так как на них достаточно просто и легко устанавливать различного рода инструменты или консервацию. Причем установить стеллаж, например, в погребе или же в кладовке, не составит труда.