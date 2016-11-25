Перед Новым годом на рынке труда Новосибирска наблюдается затишье

25-11-2016, 10:51 Оставьте комментарий »
Перед Новым годом на рынке труда Новосибирска наблюдается затишьеВ преддверии новогодних праздников эксперты отмечают существенное снижение количества предложений от новосибирских работодателей. Касается это как традиционных центров занятости, так и специализированных сайтов, предоставляющих возможность поиска персонала без посредников. Подобная ситуация на рынке труда наблюдается каждый год, потому ни о каких проблемах на рынке труда речь не идет.

Руководитель городского управления занятости населения Надежда Цветкова подчеркивает, что речь идет лишь об относительном затишье, поскольку в настоящее время через центры занятости работодатели заявляют о наличии в городе 28 тысяч вакансий. Эта цифра на 7% превышает прошлогоднюю за аналогичный период.

В самого начала 2016 года на рынке труда Новосибирска зафиксировано более 155 тысяч предложений о трудоустройстве, что на 12,6% превышает прошлогодний показатель. Максимальная активность работодателей наблюдалась во втором квартале текущего года. В мае появилось свыше 23 тысяч вакансий, а в июне – более 21 тысячи.

Источник: top54.cityскачать dle 10.1русский торрент трекер

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