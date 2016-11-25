Перед Новым годом на рынке труда Новосибирска наблюдается затишье

В Новосибирске стало легче найти работу Аналитики компании HeadHunter утверждают, что на новосибирском рынке труда выросло Читать далее »

Уровень безработицы в Новосибирске постепенно снижается Почти девятнадцать с половиной тысяч горожан зарегистрированы в центре занятости Читать далее »