Новосибирская воспитательница признана одним из лучших дошкольных педагогов России

27-11-2016, 04:04 Оставьте комментарий »
Новосибирская воспитательница признана одним из лучших дошкольных педагогов РоссииВ финальной части седьмого Всероссийского конкурса для профессиональных дошкольных педагогов сошлись 64 участника, победившие на региональных этапах. По тогам всех конкурсов были отобраны 10 лауреатов, среди которых значится имя воспитательницы новосибирского детского сада №411 Елены Жарковой.

В Санкт-Петербурге, где проходил финальный этап конкурса, воспитателей поставили в довольно сложные условия. Задания раздавались вечером, а выполнять их следовало уже утром. Разумеется, подготовка проходила в ночное время. Было сложно, однако Елена справилась с поставленными целями более чем достойно.

Пока одна часть коллег поддерживала участницу престижного конкурса на месте, другая переживала за нее в Новосибирске. Помимо педагогов слова поддержки на персональном сайте Жарковой писали и родители ее воспитанников, которые подчеркивали, что она является профессионалом самого высокого уровня и достойна победы.

С высоким достижением Елену Жаркову поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который лично посетил детский сад №411. В частности, он отметил, что благодаря достижению Елены вся страна увидела насколько высоким является уровень дошкольного образования в нашем городе.

Сама педагог говорит, что ее путь в профессию был хоть и длинным, но весьма широким и приятным. Сейчас, после признания на таком высоком уровне она обещает реализовать еще больше интересных идей, которые обязательно помогут в воспитательном процессе.

Источник: nsknews.infoскачать dle 10.1русский торрент трекер

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