Футболисты «Сибири» одолели «Нефтехимик»

В субботу, 26 ноября, футболисты «Сибири» выходили на домашнюю игру 24 тура ФНЛ, в котором им предстояло сразиться с нижнекамском «Нефтехимиком», с явной заряженностью на победу. «Сибирь» с первых же минут взяла игру под контроль и стала угрожать воротам голкипера гостей Самохвалова. Забить же новосибирцам удалось на 27 минуте, когда отличился молдавский полузащитник Евгений Чеботару.
Во втором тайме «Нефтехимик» выровнял игру и начал атаковать. Оборона «Сибири» поначалу не испытывала серьезных проблем, но на 66 минуте хозяева заработали пенальти, который был успешно реализован Наилем Замалиевым. После того как счет сравнялся, игроки из Новосибирска вновь активизировались и на 78 минуте все тот же Чеботару оформил дубль, установив тем самым счет 2:1, который сохранился до финального свистка.
После этой победы «Сибирь» с 28 очками поднялась на 13 место в турнирной таблице ФНЛ, уйдя, таким образом, довольно далеко от зоны вылета. В активе «Нефтехимика» осталось 16 очков, с которыми клуб остается на предпоследней, 19 позиции.
Следующий тур чемпионата состоится уже после зимнего перерыва. Новосибирские футболисты отправятся на выезд в Саранск, где 8 марта сыграет с местной «Мордовией».
Источник: www.sovsport.ru
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