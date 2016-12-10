Корм для домашних кошек.

Промышленные корма – разумная альтернатива натуральной пищи для домашнего питомца. Выпускают множество видов в красочных упаковках, которые делятся на категории по назначению и составу. Для котят подходят одни корма, для взрослых или старых животных выбирают соответствующий состав и размер гранул. Оптимальную покупку помогут сделать несколько простых правил.
Выбор корма для кошек с проблемами
В маркировке и рядом с названием производитель часто указывает класс своей продукции. Чем он выше, тем меньше искусственных консервантов и бесполезных наполнителей. В супер-премиум классе больше питательных веществ в виде белков и жиров с легким усвоением.
Однако существуют лечебные линейки, например голландский корм kis-kis, подходящие для различных заболеваний. У котов очень распространены проблемы с почками и связанными системами. Тогда организм животного страдает от солей и некоторых микроэлементов. Для профилактики можно использовать корма с пометкой «holistic». В них не менее 70% натурального мяса, овощи, ягоды и только натуральные наполнители.
Не стоит забывать, что каждая кошка индивидуальна, как и ее организм, поэтому выбор корма должен зависеть от ее состояния и реакции. Курица считается сильным аллергеном, как и кукуруза с ее производными (клейковина). Не всем подходят дорогие корма, иногда питомец выглядит отлично, употребляя продукцию эконом-класса. О состоянии животного расскажет шерсть и слизистые. Блестящий покров без залысин, белки глаз и десна без покраснений говорят о том, что корм полностью усваивается и не ухудшает качество жизни кота.
Для похудения выбирают диетические линейки, где небольшое количество злаков и жиров. Избыток белка также может сказаться плохо и вызвать аллергию, огрубение кожи, выпадение шерсти.