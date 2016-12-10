Довольно многие санитарно-эпидемиологические компании предлагают такой сервис, как пест контроль, однако, далеко не все пользователи знают, что это за услуга и какие у нее особенности. Итак, «Pest control» - это не одна процедура, а целый комплекс различных мероприятий, цель которых регулировать численность вредителей на конкретной территории. К вредителям относят как различных насекомых, так и мелких животных, в том числе и грызунов. То есть - это живые организмы, которые мешают нормальному функционированию предприятий, связанных, например, с хранением и переработкой продуктов питания. При этом работы санэпидемстанций направлены не просто на уничтожение таких вредителей, но также на ограничение их размножения. Стоит сказать, что воспользоваться подобной услугой рекомендуется практически всем организациям, работающим в пищевой промышленности. Кроме того, сервис полезен компаниям, занимающимся производством тканей и кожи, строительных и промышленных материалов. Ведь насекомые и грызуны наносят вред не только пищевой промышленности.
Сервис пест-контроля предполагает совместную работу множества специалистов. Ведь чтобы справиться с задачей уничтожения вредителей необходима помощь таких квалифицированных сотрудников, как зоологи, экологи, орнитологи, дезинфекторы и многие другие. Только опытные профессионалы готовы справиться с задачей на высшем уровне. Ведь в зависимости от области работы заказчика, требуются и различные меры. Например, нельзя использовать одни и те же препараты на пищевой фабрике и в швейной мастерской. Важно иметь в виду, что прежде чем специалисты предпримут конкретные действия, они обязательно должны провести диагностику и мониторинг обслуживаемого объекта. Только так можно справиться с задачей наилучшим образом и предоставить дальнейшие рекомендации по профилактике появления вредителей. Узнать подробнее о работе компаний, предоставляющих услугу пест-контроля можно по телефону или на сайте.
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