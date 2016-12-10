В Новосибирской области отчим избил трехлетнего ребенка за неумение считать

Жокей избил главного судью соревнований В Новосибирске жокей, не допущенный к старту, тяжело травмировали судью соревнований по Читать далее »

Дагестанец избил новосибирскую студентку В медицинском университете произошел конфликт между студентами на религиозной почве, в Читать далее »