В Новосибирской области отчим избил трехлетнего ребенка за неумение считать

10-12-2016, 18:52 Оставьте комментарий »
В Новосибирской области отчим избил трехлетнего ребенка за неумение считатьВ Коченевском районе Новосибирской области полицейские задержали 19-летнего молодого человека, который избил свою трехлетнюю падчерицу. Известно, что полицию вызвали соседи, которые услышали крики и решили, что необходимо вмешиваться.

По словам свидетелей, парень издевался над ребенком отнюдь не один раз. Сам подозреваемый не стал отрицать, что бил девочку, но при этом признавать себя виновным в преступлении не стал. Он уверен, что допускал рукоприкладство исключительно в воспитательных целях, и что в будущем это должно было сказаться положительно.

Правоохранители установили, что в последний раз молодой человек избил трехлетнюю девочку скакалкой. Сделал он это после того как та не смогла посчитать от одного до десяти. Соседи утверждают, что побои продолжались еще с сентября. Дело передано в региональное СУ СК РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит тюремное заключение.

Источник: argumenti.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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