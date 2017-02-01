В Заельцовском районе Новосибирска ограбили книжный магазин

Вчера, 16:46 Оставьте комментарий »
В Заельцовском районе Новосибирска ограбили книжный магазинВ одном из книжных магазинов Заельцовского района Новосибирска произошло ограбление. Сотрудники полиции получили от персонала запись с камер видеонаблюдения, на которой четко видно, как двое мужчин выбирают книги, после чего скрываются за прилавками и прячут несколько изданий под куртками.

Когда грабители направились к выходу, сотрудники магазина уже знали о совершенном преступлении. Одному из злоумышленников удалось проскользнуть к выходу, а второго продавцы попытались задержать собственными силами, но он вырвался и убежал. Общий ущерб, нанесенный грабителями, составил 2100 рублей.

Во вторник, 31 января, стало известно, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Оказалось, что оба они ранее судимы. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители полагают, подозреваемые не являются любителями чтения, а книги были похищены с целью перепродажи.

Источник: www.nsk.aif.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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