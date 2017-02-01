Баскетболисты «Новосибирска» завоевали путевку в финал Кубка России

В полуфинальном матче мужского «Финала четырех» Кубка России, который состоялся 17 февраля в Екатеринбурге, баскетболисты «Новосибирска» со счетом 86:70 обыграли своих оппонентов из пермской «Пармы». Таким образом, главный фаворит турнира и его прошлогодний победитель прекратил борьбу за трофей, а сибиряки в финале сразятся с победителем поединка «Сахалин» (Южно-Сахалинск» – ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда).
В первой четверти на площадке наблюдалась равная борьба и соперники шли очков очко. В результате перевес новосибирской команды составил лишь одно очко – 25:24. Но уже во втором отрезке «Новосибирск» совершил отличный рывок, завершив его со счетом 23:17.
Несмотря на статус фаворита и не такой уж большой отрыв в счете, в третьем периоде «Парма» просто посыпалась, уступив со счетом 20:10. Немного собраться и продемонстрировать хорошую командную игру пермяки смогли только в заключительном отрезке, который выиграли с перевесом в одно очко – 18:19.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Дмитрий Макеев, которому удалось набрать 23 очка. Сергей Токарев стал автором дабл-далба (21 очко и 10 результативных передач). Самым результативным игроком команды из Пермского края стал Сергей Чернов.
Финальный поединок Кубка России с участием «Новосибирска» и мачт за третье место с участием «Пармы» состоятся 19 февраля.
Источник: www.znak.com