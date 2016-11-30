Сопровождение праздничного вечера с помощью конфетти

30-11-2016, 08:14 Оставьте комментарий »
Сопровождение праздничного вечера с помощью конфетти

С помощью конфетти можно кардинально изменить программу любого праздника. Качественный сценарий, интересный сюжет, хорошая актерская игра в любом случае требуют усиления с помощью дополнительных деталей. Даже красочная декорация не может так передать атмосферу, как сделает это поток конфетти.

Аренда конфетти позволит вам создать имитацию снегопада. Белоснежные, вальсирующие в воздухе снежинки обрушаться на зрителей и гостей праздника и создадут настоящую зимнюю вьюгу в зале. Возникает вопрос: как же сделать так, чтобы конфетти летело равномерным и сильным потоком? Для этого существует специальная машина конфетти. Это недорогое, но необходимое в проведении праздников устройство. Такую машину можно взять в аренду или купить.

Повод конфетти купить может быть разным. Волнующий и трогательный день свадьбы станет торжественным, если в самые важные моменты украсить его эффектным появлением в воздухе конфетти. Если в определенных местах сценария праздника добавить вылет нежных белых или бледно розовых лепестков. Торжественные клятвы, обмен кольцами, первый свадебный танец станут действительно незабываемыми и для молодоженов, и для гостей. Такое сопровождение превратит свадьбу в прекрасное сказочное событие, непохожее на остальные.

Конфетти можно заказать на день рождения. Именинник вместе с подарками и поздравлениями получит огромный заряд позитива. Только представьте его изумление, когда его осыпет целый дождь разноцветных лепестков. Ими можно сопровождать поздравление или вручение сюрприза.

Праздничный концерт или корпоратив подарит присутствующим удивление и радостные улыбки. Конфетти с помощью машины разлетится по всему залу и закружит в праздничном вихре. Появление почетных гостей также можно сопровождать таким спецэффектом.

В свете софитов эффектно будут выглядеть и переливаться элементы из фольги. С их помощью можно оформить дискотеку или концерт, вечеринку или корпоративный праздник, они выглядят волшебно и придают мероприятию особый блеск. В сочетании с музыкальным сопровождением выглядеть это будет фантастически. Ваши гости останутся довольными и, вспоминая вас, они всегда вспомнят тот праздник, который им подарили вы.

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