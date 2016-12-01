В новой главе книги Masterforex-V назвали опасность трейдеров-мартингейлов для инвесторов

Трейдер-мартингейл является одним из наиболее опасных врагов для инвестора на Форекс.

В новой главе Книги №4 автор объясняет, что трейдер-мартингейл является одним из наиболее опасных врагов для инвестора на Форекс. В данном случае речь идет об использовании стратегии, пришедшей из казино – только лишь этот момент должен заставить насторожиться и задуматься о целесообразности ее использования. Суть стратегии в том, что сперва делается минимальная ставка, а после каждого проигрыша ее увеличивают. Главная задача здесь в том, чтобы сорвать выигрыш, размер которого перекроет проигранные ранее ставки.

Между тем рынок Форекс не прощает бездумного увеличения лотов всякий раз, когда цена двигается против трейдера, ну а о бесконечно открываемых ордерах, наверное, даже говорить не стоит. Автор книги отмечает, что мартингейл является авантюрой, игрой ва-банк, когда открывается бесконечное количество ордеров с постоянно растущим лотом позиций. Здесь есть только два возможных итога, причем, как и в любой другой авантюре, их вряд ли можно назвать положительными для инвестора. В частности, трейдер может заработать приличную сумму на "усредненных позициях" в ситуации, когда рынок снова вернется к росту. При этом депозит, не выдержавший насилия мани-менеджмента, попросту сливается.

Инвестору демонстрируются графики ЛАММ-автокопирование ребейта годовой доходности с показателями в 300-400 процентов – конечно же, со знаком "плюс". Однако реальность отличается от этих графиков. В действительности депозит управляющего менеджера после срабатывания margincall обнуляется, тогда как цена возвращается на наблюдавшееся ранее направление. Инвестор в такой ситуации теряет все свои деньги, однако управляющий доказывает, что стратегия в данном случае была избранна правильно – просто не хватило средств.

В новом разделе Книги №4, посвященной данной тематике, приведено множество фактов, объясняющих, как "работают" мартингейлы. Боле того – автор приводит множество примеров того, как сливают депозиты на ничем не оправданном открытии очень большого количества сделок. Помимо этого, здесь также можно узнать, как избежать столкновения с такими слишком азартными трейдерами, которые зарабатывают деньги не ведением собственной торговли, а сливая депозиты клиентов.

Одновременно с этим автор книги объясняет, что мартингейл действительно может быть эффективным. Однако для этого к данной стратегии необходимо подходить обдуманно и разумно. Следует детально изучить стратегию по реальному рынку и не обращать внимания на мифические "будущие тренды". Мартингейл является эффективным, если его применяют профессионалы, имеющие большой опыт работы. При этом применять мартингейл необходимо в качестве только лишь одной из нескольких стратегий, под определенный тренд. Те, кто использует мартингейл как единственную стратегию, красуясь на первых местах в рейтингах ЛАММ и ПАММ, привлекая таким образом депозиты, попросту выносят средствам инвестора "смертный приговор".

Объяснил автор книги и ситуацию с сервисами социального трейдинга, предлагающим инвесторам копировать на свои счета сделки, заключаемые успешными трейдерами. То есть, инвестору, по сути, не нужно ни в чем разбираться, чтобы заработать деньги, как и не нужно вести самостоятельную торговлю. Звучит очень привлекательно, однако при этом практически никто не задумывается о том, что копируются здесь не только прибыльные сделки, но и убыточные. Когда инвесторы осознают данный факт, их депозит, как правило, оказывается в состоянии "комы". Между тем разрекламированный "успешный" трейдер приносит подписчикам новые убытки. То есть, личный доход он получает не счет ведения успешной торговли, а банально перенаправляя в собственный карман вложенные инвесторами средства.