Разновидность жора.

Сегодня несколько советов о разновидности проводок. Сначала речь пойдет о коротком варианте данной манипуляции. От классической проводки, короткая классика отличается только ее проводки. Здесь работает один или два оборота катушкой. Данная «операция» существенно отличается от классики. Все различие между ними, можно определить только на практике во время жора. Короткая классика это полной мерой, совсем иная манипуляция снастью на ужении и дает результаты в основном в местах вялой активности рыбы. Если в данном варианте поклевок нет, значит нужно искать иное место жора. На короткую классику больше всех неравнодушен судак, ибо реакция его здесь мгновенна, а потом возможен клев щуки. Но окунь, почему то, реагирует в последнюю очередь. Воблер ZipBaits отлично подойдет под этот вариант проводки.

Проводка удлиненной классикой отличается тем, что катушкой делается не три или четыре оборота, а от шести до восьми. Многие рыбаки данному варианту не доверяют, но практика доводит другое, что удлиненная классика может отработать намного больше клева, чем обычная классика. Практические наблюдения доводят, что применение удлиненной классики больше всего резонно поздней осенью, когда отлично клюет щука и судак. Данный способ, это очень простая проводка и ею можно пользоваться на любых водоемах. Никогда нельзя забывать, что классика завсегда работает отлично, но удлиненная во многих случаях срабатывает намного лучше. Короче говоря, на каждом водоеме есть свои секреты, и на ужении, нужно на практике испробовать разные варианты поимки добычи. Воблер Livetarget с применением этой техники существенно повышает ваши шансы на поимку хищника.