Все перечисленные проблемы возникают из-за отсутствия штатных специалистов, которые могли бы профессионально отвечать за процесс таможенного оформления. Поэтому, для того чтобы избежать подобных проблем, субъекты ВЭД все чаще привлекают так называемых таможенных агентов или брокеров. Услуги таможенного агента предусматривают выполнение целого комплекса действий, направленных на оперативное и беспроблемное прохождение таможни.

Обязанности таможенного агента

Договор между таможенным агентом и компанией-субъектов ВЭД, как правило. предполагает выполнение брокеров определенных обязанностей. Во-первых, на плече агента ложится определение кодов ВЭД. Во-вторых, именно брокер отвечает за подробное описание импортируемых или экспортируемых товаров, указанных в таможенной декларации. В-третьих, брокер также ответственен за расчет всех таможенных платежей. Также в обязанности этих специалистов входит непосредственное предоставление товаров в соответствующие органы и подача декларации.

Классический перечень обязанностей таможенного брокера может быть дополнен и другими услугами. По желанию клиента, таможенный агент может быть ответственен за хранение товаров на логистическом складе в процессе оформление документов, разрешение споров с таможней, консультирование, вынесение экспертных заключений и юридическую поддержку в процессе решения нестандартных задач.

Полномочия таможенного агента

Сказав об обязанностях, также стоит отметить основные полномочия таможенных агентов. В первую очередь, эти организации обладают такими же правами и полномочиями, как компании-субъект ВЭД, заключившая договор с таможенным агентов. Соответственно, агенты имеют право заполнять таможенные декларации от имении субъекта ВЭД, вносить необходимые платежи, решать вопросы организационного характера, касающиеся транспортировки и хранения экспортных или импортных грузов. В полномочия брокера также входит предоставление товара и всех необходимых документов к осмотру. Наконец, именно это лицо может быть ответственно за совершение операций, которые связаны с растаможкой грузов в соответствие с действующим российским законодательством.

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