Он находит применение для промышленных объектов (фабрик и заводов) с высокой нагрузкой на систему канализации, а также квартир, загородных и частных домов.

Гидродинамическая прочистка в Воронеже, выполненная нашими специалистами, поможет справиться с засорами любого характера и сложности. Мы гарантируем не только высокий уровень очистки, но также доступные цены на все выполненные работы.

Гидродинамическая прочистка в Воронеже: преимущества

Гидродинамическая прочистка заключается в механическом разрушении скопившегося налета и твердых образований с помощью сильного напора воды под давлением. Для ее подачи используется гидродинамическая машина и специальные шланги с насадками, разновидность которых зависит от типа засора.

Мощный напор строи под давлением позволяет быстро справиться с любыми отложениями, при этом на первом этапе очистки используются шланги с форсунками с мощным тяговым усилием, а на втором – форсунки, обеспечивающие большой поток воды.

К основным преимуществам этого способа очистки относятся:

Быстрый и эффективный процесс удаления засора, жировых пробок, соляных и известняковых отложений;

Гарантированная сохранность труб;

Продление срока эксплуатации трубопровода, поскольку водная струя бережно и деликатно устраняет загрязнения;

Подходит для труб разного диаметра, длины и разводки;

Отсутствие негативного воздействия на окружающую среду;

Может использоваться при температуре окружающего воздуха ниже нуля без образования ледяных пробок.

Стоимость отчистки зависит от разных параметров, но гидродинамический метод является одним из самых доступных. Перед проведением работ специалисты нашей компании осуществляют тщательный и внимательный осмотр системы канализации для обнаружения местоположения засора, его сложности и характера.

После диагностики составляется подробная и исчерпывающая смета, которая остается неизменной даже после проведения промывки и очистки канализации.

Вам требуется профессиональная гидродинамическая прочистка в Воронеже? Тогда вы обратились по адресу. Наши специалисты осуществляют качественную очистку с использованием самого современного оборудования и инновационных методик.