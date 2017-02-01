В Новосибирске оштрафовали водителя мэра

Новосибирского водителя увезли на штрафстоянку вместе с машиной В Новосибирске эвакуатор увез на штрафстоянку не только припаркованный в неположенном Читать далее »

Паука оштрафовали на 400 рублей В конце января музыкант Сергей «Паук» Троицкий, объявивший о своем желании участвовать в Читать далее »