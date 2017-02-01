В Новосибирске оштрафовали водителя мэра

Водителя мэра Новосибирска привлекли к административной ответственности за неправильную парковку. Известный новосибирский общественник Алексей Носов рассказывает, что 23 декабря прошлого года заметил автомобиль Audi A8, на котором ездит мэр, припаркованным на тротуаре возле областной научной библиотеки на ул. Советской и сфотографировал его. В этот же день общественник отправил письмо с подтверждающим фото на сайт ГИБДД и попросил провести проверку по факту данного нарушения.
На днях Алексей получил ответ, в котором указано, что водитель автомобиля, нарушивший ПДД, оштрафован. Представители ГИБДД не уточнили статью, по которой привлечен к ответственности водитель и сумму, которую ему пришлось заплатить, однако известно, что за парковку на тротуаре предполагается штраф в размере 1000 рублей.
Носов подчеркивает, что не следил за автомобилем мэра специально. Просто совершенно случайно оказался рядом и зафиксировал факт нарушения. Также общественник считает, что градоначальник должен быть примером для всех горожан, потому его служебный автомобиль уж точно не должен быть припаркован на тротуаре.
Пресс-секретарь мэра Артем Роговский комментируя инцидент отметил, что правила дорожного движения одинаковы для всех граждан. С водителем, допустившим нарушение, проведена беседа о недопустимости повторения подобных ситуаций в будущем.
Источник: vn.ru
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